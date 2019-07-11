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Diyarbakır Güngüşspor’da hoca tamam

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi’nde mücadele etme hakkı kazanan Çüngüş Gençlikspor’da teknik direktörlük görevine Diyarbakır DSİSpor’un eski futbolcularından ve antrenörlerinden Önder Dumlu getirildi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:31
Diyarbakır Güngüşspor’da hoca tamam

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi’nde mücadele etme hakkı kazanan Çüngüş Gençlikspor’da teknik direktörlük görevine Diyarbakır DSİSpor’un eski futbolcularından ve antrenörlerinden Önder Dumlu getirildi. Çüngüş Belediye Başkanı Suat Akmeşe ve Çüngüş Kaymakamı Mehmet Dursun, kulübe maddi ve manevi destek sözü verdi.


Nüfüs olarak Diyarbakır’ın en küçük ilçesi olan ancak tarih ve kültür olarak zengin bir geçmişe sahip olan Çüngüş’te son dönemlerde futbola yönelik ilginin artması dikkat çekiyor. Son iki sezonda iki lig çıkarak önce 2. Amatör Ligi’nden 1. Amatör Ligi’ne, daha sonra da 1. Amatör Ligi’nden Süper Amatör Ligi’ne terfi eden Çüngüş Gençlikspor’un başarıları sonrasında Çüngüş ilçesi sporda tarihinin en parlak dönemini yaşıyor. Süper Amatör Lig’de başarılı olmak için kolları sıvayan Çüngüş’te teknik sorumluluk görevine Diyarbakır DSİSpor’un eski futbolcularından ve antrenörlerinden Önder Dumlu getirildi.


Çüngüş Gençlikspor için düzenlenen toplantıya Çüngüş Belediye Başkanı Suat Akmeşe, Çüngüş Kaymakamı Mehmet Dursun, TFF Bölge Müdürü Serkan Bayhan, Futbol İl Temsilcisi Mehmet Altındağ, Çüngüş Gençlikspor yönetimi ve yeni teknik sorumlu Önder Dumlu katıldı.


Belediye Başkanı Akmeşe ve Kaymakam Dursun, kulübe maddi ve manevi olarak her türlü desteği sağlayacaklarını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:31
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