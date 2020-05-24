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Diyarbakır bayramı ’sessiz’ karşıladı

Diyarbakır’da İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü Ramazan Bayramının ilk gününe denk geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 13:14:38 -
Diyarbakır bayramı ’sessiz’ karşıladı

Diyarbakır’da İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü Ramazan Bayramının ilk gününe denk geldi. Diyarbakır’da önceki bayramlarda çocukların doldurduğu sokaklar boş kaldı.


İçişleri Bakanlığının korona virüsle mücadele doğrultusunda yayımladığı genelgede, 81 ilin tamamında Ramazan Bayramını da kapsayan 4 gün geçerli sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı. Bu kapsamda Ramazan Bayramının birinci gününü de kapsayan kısıtlama nedeni ile cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri kısıtlama nedeniyle kent genelinde farklı noktalarda kontrol ve devriyelerini gerçekleştirirken, vatandaşların kimlik ve izin belgelerini sorguladı.


Kentin işlek noktalarından Şanlıurfa karayolu, Ofis semti ve Dağkapı Meydanı gibi noktalar sessizliğe büründü. Hayalet kente dönen Diyarbakır’da kısıtlamadan muaf tutulan vatandaşların sokaklarda olduğu görüldü.

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