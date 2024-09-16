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Gündem Diyarbakır Barosu açıkladı! Narin Güran’ın abisinden dikkat çeken karar
Gündem

Diyarbakır Barosu açıkladı! Narin Güran’ın abisinden dikkat çeken karar

Yeniakit Publisher
2024-09-16 20:48:00 -
Diyarbakır Barosu açıkladı! Narin Güran’ın abisinden dikkat çeken karar

Diyarbakır Barosu, hunharca katledilen Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran'ın hukuki destek için baroya başvuru yaptığını açıkladı.

Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran için günlerce çalışma yapıldı. İstanbul ve Ankara'dan alanında en uzman arama ekipleri köye geldi. 8 yaşındaki kızın cansız bedeni, Eğertutmaz Deresi'nin altında bulundu.

Türkiye’yi ayağa kaldıran cinayetle ilgili soruşturma sürerken Narin’in şüpheli olmayan tek yakını abisi Baran Güran’dan dikkat çeken bir karar geldi.

Ailede şüpheli sıfatına maruz kalmamış tek birinci dereceden yakın olan Baran Güran'ın vekaletini Diyarbakır Barosu'na verdiği bildirildi.

“Baromuzun kendisine hukuki destek sunmasını talep etti”

Diyarbakır Barosu Başkanı Eren, Diyarbakır Adliyesi önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Eren, açıklamasında, "Bugün itibarıyla Narin Güran dosyasında şüpheli olmayan ve cenazenin de teslim edildiği (ağabey) Baran Güran, baromuza hukuki destek talebinde bulundu. Yazılı başvurusunda Diyarbakır Barosundan kardeşinin faillerinin kim olursa olsun tespit edilmesini ve hak ettiği cezayı alması için de baromuzun kendisine hukuki destek sunmasını talep etti. Hukuki alanda ilişki kurabilmek adına da baromuza vekaletname çıkardı. Başvurduğumuz Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğumuz vekaletle birlikte Baran'ın talebinin içeriğiyle de uyumlu, katılan taraf olarak yani soruşturma aşamasında suçtan zarar gören Narin'in şu an şüpheli olmayan tek ağabeyi Baran Güran'ın vekili olarak dosyaya vekaletnameyi sunduk. Peki bu vekaletname, bu ilişki, şu an sahip olduğumuz konum bize ne sağlıyor? Diyarbakır Barosunun aynı zamanda talepte bulunmasına, resmi yazılı delil toplanması talebi gibi soruşturma sürecinin bütün işlemlerinde eksik gördüğümüz hususları daha önce iletişime geçerek sözlü dile getirdiğimiz konu başlıklarını bir taraf sıfatıyla bir tarafın vekili olarak soruşturma sürecinde savcılığa sunma hakkı elde ettik."

 

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Yorumlar

Okur

Profesyonel bir cinayet şebekesi var karşımızda.

Okur

Narinin babası herşeyi biliyor ama söylemiyor gibi çelişkili ifadeleri var yeniden sorgulanmalı.
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