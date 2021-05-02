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Ekonomi Diyarbakır Bağlar’da 120m² 3+1 daire icradan satılacak
Ekonomi

Diyarbakır Bağlar’da 120m² 3+1 daire icradan satılacak

Diyarbakır İcra Dairesi, Bağlar’daki 3+1 dairesi 125 bin TL bedelle açık artırma usulü ile satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 14:15:00 -
Diyarbakır Bağlar’da 120m² 3+1 daire icradan satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre daire Diyarbakır İl, Bağlar İlçe, 21 Ada, 22 Parsel, KAYNARTEPE Mahalle/Köy, 1. Kat , 5 nolu bağ. Bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın arka cepheli 3 oda 1 salon mutfak banyo wc ve 2 balkon mahalli olup 120 m² kullanım alanlı olduğu taşınmazın mahallerinin zemin döşeme kaplamaları kısmen seramik kaplama malzemesiyle kaplı kısmen de parke kaplama malzemesiyle kaplı olduğu oda ve salon mahallerinin duvarları saten alçı sıva üzeri plastik boyalı mutfak banyo ve wc mahalleri tavana kadar fayans kaplama malzemesiyle kaplı olduğu mutfak mermer tezgahlı tezgah altında ve üstünde ahşap doğramadan imal edilmiş dolap bulunmakta olduğu taşınmazın pencereleri pvc doğramadan kapılar ahşap doğramadan dış kapısı çelik doramadan imal edilmi elektrik ve su mütkasil abonelikleri mevcut olduğu 24/09/2020 tarihli bilirkişi raporundan anlaşılmaktadır.

Adresi : Mevlana Halit mah. 406. Sok. Menteş 2 Apt. No:6 kat:1 iç kapı no:5 BAĞLAR/DİYARBAKIR

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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