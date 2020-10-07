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Aktüel Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Aktüel

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Bingöl'den, 6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu için gelen anne Medine Baran: - "Gelsin, bu hasret bitsin artık"

Yeniakit Publisher
2020-10-07 15:54:49 -
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdükleri evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 401'inci gününde sürüyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinden 6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mazlum için gelen anne Medine Baran da oturma eylemine dahil oldu.

Baran, Diyarbakır annelerinin başlattığı eylemden etkilenerek, oğluna kavuşma ümidiyle Diyarbakır'a geldiğini, HDP il binası önündeki evlat nöbetine katıldığını söyledi.

Oğlunun 6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırıldığını ifade eden Baran, evladına kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceğini belirtti.

Baran, "Sabah evden çıktı, bir daha da gelmedi. 6 senedir haber yok, onu bekliyoruz. Gelsin, bu hasret bitsin artık. Yüreğim kaldırmıyor, 6 senedir bekliyoruz." dedi.


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