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Gündem Diyarbakır annelerinin eylemine bir aile daha katıldı
Gündem

Diyarbakır annelerinin eylemine bir aile daha katıldı

PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan Diyarbakır annelerinin sürdürdükleri "evlat nöbetine" bir aile daha katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 16:35:00 -
Diyarbakır annelerinin eylemine bir aile daha katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 830. gününde sürüyor.

Ankara'da 2015'te 20 yaşındayken dağa götürülen oğlu Macit için gelen baba Seyfetullah Taşkın da oturma eylemine dahil oldu.

Oğlunun matbaada çalışırken HDP'liler tarafından kandırıldığını ve evladından bir daha haber alamadığını belirten Taşkın, oğluna kavuşmak için eyleme katıldığını söyledi.

Sonuna kadar oturma eyleminde yer alacağını aktaran Taşkın, "Çocuğumu kim kandırıp götürmüşse onlardan istiyorum. Buradan sesleniyorum gelip devletin adaletine sığınsın." dedi.

Ailelerden, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü açıklaması

Oturma eylemini sürdüren aileler adına 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla açıklama yapan baba Celil Begdaş, oturma eylemini sürdüren anne ve babaların haklarının verilmediğini söyledi.

Begdaş, şunları kaydetti:

"9 yaşındaki çocuğu dağa götürmek insan hakkı mıdır? Çocuklarımızın hakları nerede? HDP sokağa çıkmış insan haklarından bahsediyor. Ey HDP sende vicdan merhamet olsaydı gelip burada açıklama yapardın. Bu anne ve babaların suçu nedir? Çocuklarımız dağlarda perişan, biz burada perişanız ama HDP insan haklarından bahsediyor. Yeter artık, bu anne ve babalar nereye kadar ağlayacak?"

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