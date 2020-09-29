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Aktüel Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu
Aktüel

Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır'da, dağa kaçırılan evlatları için HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine katılan Kaya ailesi güvenlik güçlerine teslim olan çocuklarına 5 yıllık hasretin ardından kavuşmanın sevincini yaşadı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 15:13:37 -
Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Kaya ailesinin evlat hasreti sona erdi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışması sonucu Bingöl'den gelerek Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyen Kaya ailesinin 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Cuma, Şırnak'ta Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Müjdeli haberi alarak Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne gelen anne Perihan ve baba Fettah Kaya 5 yıldır hasret kaldıkları evlatları Cuma'ya sarıldı, gözyaşı döktü.

- 18 aile evladına kavuşmuş oldu

Kaya ailesinin oğulları Cuma'ya kavuşmasıyla uğruna oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 18'e yükseldi.

Anne Hacire Akar'ın 24 Ağustos 2019'da oğlu Mehmet'e kavuşmasının ardından Hatice Ceylan oğlu Cafer'e, Hüsniye Kaya kızı Mekiye'ye, babaanne Halime Kadran torunu İbrahim Halil Kadran'a, baba Metin Açan oğlu H. Açan'a, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu oğulları Hüseyin'e, anne Gevriye Ayhan kızı Pelda'ya, baba Melik ve anne Melek Aslan oğlu Volkan'a, anne Muhteber Birlik oğlu Veysi'ye, anne Cahide Alkan oğlu Mehmet Emin'e, anne Şahize Altınkaynak kızı Halise'ye, engelli baba Cemal Ertaş oğlu Ramazan'a, anne Naime Dalmış kızı Tekoşin'e, teslim olan Haşim Açar tedavisinin sürdüğü hastanede babasına, anne Sever Fidan oğlu Tayfur'a, anne Gülşen Çetin oğlu Erdal'a, anne Meryem ve baba Fahrettin Akkuş da evlatları Erkan'a sarılıp sevinç gözyaşı dökmüştü.




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