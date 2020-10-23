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Aktüel Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
Aktüel

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Anne Hatice Levent: - "15 aydır buradayız. HDP'lilerden 'Siz neden buradasınız?' diyen olmadı. Her gün evlat acısıyla yatıp kalkıyoruz. Bize kötü sözler söylüyorlar. Bizim ne suçumuz var? Evlatlarımızı istiyoruz" - Anne Hatice Ay: - "Evladımı HDP'den istiyorum. Oğlumu almadan buradan ayrılmayacağım"

Yeniakit Publisher
2020-10-23 13:30:55 -
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 417. gününde devam ediyor.

Kütahya'dan gelerek kızı Fadime için oturma eyleminde yer alan anne Hatice Levent, evladını çok özlediğini söyledi.

Kızına seslenen Levent, "Bizi görüyorsan ne olur dön. Yeter artık bize çektirdiğin hasretlik. Anne deyişini özledim. Bize dön." dedi.

Oturma eylemini 15 aydır sürdürdüğünü dile getiren Levent, HDP'lilerin kendilerini görmezden geldiğini belirtti.

Dün HDP'ye yönelik operasyonda bazı yöneticilerin gözaltına alındığını anımsatan Levent, şöyle konuştu:

"15 aydır buradayız. HDP'lilerden 'Siz neden buradasınız?' diyen olmadı. Her gün evlat acısıyla yatıp kalkıyoruz. Bize kötü sözler söylüyorlar. Bizim ne suçumuz var? Evlatlarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı nasıl götürdülerse öyle de getirsinler. Çocuklarımızın kokusunu özledik. Kendi evlatlarını çıkarsınlar o dağlara, taşlara, inlere. Bizim garibanlarımızdan ne istediler? Bizimkiler okuyup devletimize yararlı evlatlar olacaktı. Ama vicdansızlar evlatlarımızı inlere götürdü. Sayın Cumhurbaşkanım ve tüm bakanlarımıza sesleniyorum, uğraşıyorlar Allah razı olsun. Evlatlarımızı istiyoruz."

Annelerden Hatice Ay da 6 yıl önce 16 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Muhammed Canbey'den haber alamadığını söyledi.

Evladının hasta olduğunu ancak ona rağmen kandırılarak dağa kaçırıldığını dile getiren Ay, "Oğlum için buradayım. Evladımı HDP'den istiyorum. Oğlumu almadan buradan ayrılmayacağım. Oturma eylemini sürdüreceğim. Muhammed, oğlum gel, sen hastasın. 6 yıldır senin için hasta oldum. Oğlum gel, devlete, adalete teslim ol. Sen daha küçüktün." ifadelerini kullandı.


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