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Aktüel Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
Aktüel

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Anne Güzide Demir: - "5 senedir bu acıyı çekiyoruz, yeter artık. Her gün gözyaşı döküyoruz, ciğerimiz yandı. Her gün bize ölüm"

Yeniakit Publisher
2020-09-16 13:59:20 -
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 380. gününe girdi.

Dağa 4 yıl önce 16 yaşında kaçırılan oğlu Aziz için evlat nöbetini sürdüren Güzide Demir, eylemlerine kararlı şekilde devam edeceklerini söyledi.

Oğlunu HDP'lilerden istediğini ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"5 senedir bu acıyı çekiyoruz, yeter artık. Her gün gözyaşı döküyoruz, ciğerimiz yandı. Her gün bize ölüm. Çocuğumuzu almadan buradan gitmiyoruz. Oğlum neredeysen gel güvenlik güçlerine teslim ol. Gel eve hepimiz seni özledik. Yavrum, orası senin yerin değil."

Ordu'dan gelen anne Latife Ödümlü ise Dicle Üniversitesi (DÜ) Kimya Bölümünde okurken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Özgür için oturma eylemine katıldığını anımsattı.

Evladını bulmak için yıllardır mücadele ettiğini anlatan Ödümlü, "Oğlumu almadan buradan gitmiyorum. Oğluma hasret kaldım, evde huzur yok, perişan bir haldeyiz. Evladım, sesimi duyuyorsan kaç gel. O kadar acı çekiyorum ki artık bu acıyı taşıyamıyorum. Oğlum, hasret kaldım sana. Çocuğumu almadan buradan gitmiyorum." ifadelerini kullandı.

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