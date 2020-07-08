  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Anne Songül Altıntaş: - "İnşallah herkesin evladı gelecek. Bütün anne ve babalar sevinecek. Bütün ailelere sesleniyorum. Herkes gelsin, evladını istesin" - Baba Tahir Çifçi: - "HDP olmasa bu çocuklar dağa gidemezdi. HDP çocuklarımızı kandırdı, dağa kaçırdı"

Yeniakit Publisher
2020-07-08 13:43:02 -
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 310'uncu gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile evlat nöbetini sürdüren ailelerden Songül Altıntaş, oğlu Müslüm'e kavuşana kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

- "İnşallah herkesin evladı gelecek"

Anne Altıntaş, "Oğlumu PKK'dan, HDP’den istiyorum. Bir aile daha çocuğuna kavuştu. Hepimiz çok sevindik. Sanki bizim çocuğumuz gelmiş gibi. İnşallah bizimkiler de gelir, biz de seviniriz. İnşallah Rabb'im o mutluluğu bize de yaşatır." dedi.

Oturma eylemi sayesinde ailelerin evlatlarına bir bir kavuştuğuna işaret eden Altıntaş, şöyle konuştu:

"Eyleme başlarken bize 'Orada boşuna oturuyorsunuz.' diyorlardı. Onlara, 'Çocuklarımız anne ve babalarını görüp gelir.' dedim. Öyle de oldu. Herkes görsün ki; boşuna oturmuyoruz. İnşallah herkesin evladı gelecek. Bütün anne ve babalar sevinecek. Bütün ailelere sesleniyorum. Herkes gelsin, evladını istesin. Çocuklar anne ve babalarını HDP önünde görünce, 'Anne, babamız bizi bekliyor, gidelim.' diyorlar. İçlerindeki korkuyu yeniyorlar."

- "Dört gözle çocuklarımızı bekliyoruz"

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca köyünün Güvenli mezrasından 2 yıl önce, 11 yaşında dağa kaçırılan kızı Özlem için gelerek, oturma eylemi yapan baba Tahir Çifçi, eylemi sonuna kadar sürdüreceğini belirtti.

"Çocuklarımızı geri almak istiyoruz. Çocuklarımızı HDP’den istiyoruz." diyen Çifçi, evlatları gelene kadar oturma eylemine devam edeceklerini aktardı.

Çifçi, "HDP olmasa bu çocuklar dağa gidemezdi. HDP çocuklarımızı kandırdı, dağa kaçırdı. Çocuğum 11 yaşındaydı. Dört gözle çocuklarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı