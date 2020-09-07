Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 371. gününde! HDP’nin zulmüne boyun eğmeyeceğiz

Hasan Eğrigöz Ankara

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki başlattığı evlat nöbeti 371. gününe girdi.

Dağa 6 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Songül için 1 yıldır oturma eylemi yapan ve HDP’nin kendilerine karşı kör ve sağır olduğunu belirten Fatma Akkuş “Bir de kapılarına ‘Kadın yaşamdır, kadınları öldürmeyin’ diye yazmışlar. Ben de kadınım, kızım da kadın. Kızım inanma bunlara Allah rızası için kaç gel. Devlet bize anadır, babadır, zulmü yoktur” dedi. Oğlu Tuncay için eylemde yer alan baba Şevket Bingöl, oğlunun 6 yıl önce HDP tarafından kaçırılarak dağa götürüldüğünü belirterek “Biz niye başka partinin kapısında oturmuyoruz çünkü çocuklarımız bu adresten gitti. Yüz bin sene de geçse çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Bunu herkes bilsin artık” ifadelerini kullandı.

Evlatlarımızı HDP ve terör örgütü için yetiştirmedik

Hakkari’den 6 yıl önce zorla dağa kaçırılan 14 yaşındaki oğlu Hamza için aylardır HDP önünde nöbet tutan acılı annelerden Zümrüt Salim, ise şunları söyledi: “Yıllardır oğlumun hasretiyle yaşıyorum. Kürtleri temsil ettiğini söyleyen HDP’lilerin birazcık vicdanı varsa çocuklarımızı bize getirirler. Biz evlatlarımızı onlar için yetiştirmedik. Oğlumu alana kadar buradayım. Bir yıl değil bin yıl geçse de çocuklarımızı alana kadar burdayız. Eylemdeki aile sayısı da, PKK’dan kaçıp teslim olanların sayısı da artıyor. Kararlıyız, sonuna kadar mücadele edeceğiz.”

5 yıl önce kaçırılan oğlu Fatih için evlat nöbeti tutan acılı anne Sevdet Demir de Akit aracılığıyla HDP’ye vicdan çağrısı yaptı. Demir “15 anne evladına kavuştu. Yıllar sonra o anneler evlatlarıyla bir araya geldi. HDP, madem ‘Kadın hakları’ diyorsa o zaman neden bizim bu acımıza, çağrımıza kör ve sağır. Neden çocuklarımızı götürdüler? Biz anneyiz, çocuklarımızı istiyoruz. Her geçen gün umutlarımız artıyor. Oğlumu HDP götürdü. Nasıl götürdüyseler, öyle de getirsinler. Almadan ayrılmayacağım. Hiçbir şeye boyun eğmedik, korkmadık. HDP’nin bu zulmüne de boyun eğmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.