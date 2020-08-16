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Aktüel

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 349. gününde kararlılıkla devam ediyor

Anne Kamile Küçükdağ: - "6 yıldır başım yastığa değmedi, gözümde yaş kalmadı. İçim kan ağlıyor, 6 yıldır oğlumun yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum" - Oğlu Tuncay için eylemini sürdüren baba Şevket Bingöl: - "Ben onlara sesleniyorum, 14 yaşında bir çocuğun gölgesinde nasıl yaşıyorlar. Murat Karayılan ve diğerleri 14 yaşındaki bir çocuğun gölgesine saklanıyorlar, nasıl vicdanları var. Onlarda şeref ve haysiyet varsa çocukların hepsini gönderirler"

Yeniakit Publisher
2020-08-16 14:43:18 -
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 349. gününde kararlılıkla devam ediyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 349. gününe girdi.

Oturma eylemini kararlılıkla sürdüren annelerden Kamile Küçükdağ, evlatlarına kavuşuncaya kadar HDP İl Başkanlığı önündeki nöbetlerini sürdüreceklerini, çocuklarından asla vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

Oğullarını dağda, kendisini ise kapılarının önüne mahkum ettiklerini ifade eden Küçükdağ, "6 yıldır başım yastığa değmedi, gözümde yaş kalmadı. İçim kan ağlıyor, 6 yıldır oğlumun yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum. Oğlum sağ ise bir telefon açsın, 'anne buradayım' desin. Elimden geleni ardıma koymam kendi ellerimle gidip getiririm. Oğlum sesimi duyuyorsan gel, seni çok özledim. Sesine, gülüşüne hasretim 6 yıldır, artık gücüm, takatim kalmadı." diye konuştu.

Baba Şevket Bingöl'de, oğlu Tuncay'ın 2014 yılında 14 yaşında iken dağa kaçırıldığını, ona kavuşmak ümidi ile aylardır evlat nöbeti tuttuğunu anımsatarak, "Ben onlara sesleniyorum, 14 yaşında bir çocuğun gölgesinde nasıl yaşıyorlar. Murat Karayılan ve diğerleri 14 yaşındaki bir çocuğun gölgesine saklanıyorlar, nasıl vicdanları var. Onlarda şeref ve haysiyet varsa çocukların hepsini gönderirler." dedi.

Çocukları dağa kaçırılan diğer ailelere de seslenen Bingöl, yapılan zulme boyun eğmeyerek kendilerine katılmaları ve çocuklarına kavuşmak için sonuna kadar mücadele etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.


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