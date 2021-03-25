Diyarbakır annelerinin Erdoğan heyecanı

Hasan Eğrigöz Ankara

AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi öncesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır annelerini en yakın zamanda ziyaret edeceğini duyurması ise evlat hasretiyle bekleyen acılı anneleri heyecanlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından gazetemiz Akit aracılığıyla heyecanını dile getiren anneler, “Cumhurbaşkanımızı dört gözle, heyecanla bekliyoruz. Devletimizin en üst makamlarının yanımızda olduğunu görmek bizi daha da güçlendiriyor, bize ve bütün annelere umut veriyor” dedi.

Kim yanımızda biliyoruz

Evlat nöbetinin ilk gününden beri HDP önünde oğlu Mustafa’nın yolunu gözleyen acılı anne Ayşegül Biçer, “Cumhurbaşkanımızı dört gözle bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızı burada olması bizi daha da güçlendirecek. Güvenlik güçlerimizin ikna çabaları, annelerin direnişi sayesinde 24 anne evladına kavuştu. Burada bekleyen onlarca anne de evladına kavuşacak, buna gerçekten inanıyoruz. Biz bugün kimin yanımızda olduğunu biliyoruz” dedi.

Dağa kaçırılan oğlu Özkan için Diyarbakır anneleri ile birlikte HDP önünde oturma eylemine devam eden Süleyman Aydın da, “Evlat acısıyla yanıp tutuşan anneleri muhalefet partileri görmüyor. Ali Babacan, deva olacağını söylüyor, evlat acısı çeken ailelere deva olmayacaksa, kime olacak HDP’ye mi? Biz onların gerçek yüzünü gördük. Cumhurbaşkanımızın buraya geleceğini söylemesi bizi çok sevindirdi. Onu yanımızda görmek bizi her zaman mutlu etti” diye konuştu.

Hepimize umut oldu

Ağrı'dan 6 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için gelerek, küçük çocuğuyla birlikte oturma eylemini sürdüren anne Süheyla Demir de kızına kavuşana kadar evlat nöbetini sürdüreceğini söyledi. Demir, “Cumhurbaşkanımız yanımıza geleceğini söyledi. Eminim ki bu haber bana olduğu gibi tüm annelere de yeni bir umut oldu” dedi.

Aileler Cumhurbaşkanı’nın ziyaret haberinin heyecanını yaşarken dün bir anne daha evlat nöbetine başladı. Daha önce ikamet ettikleri İstanbul'dan 7 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Fırat için Batman'dan Diyarbakır’a gelen anne Nisbete Yüksel de eylemine dahil oldu.

Anne Yüksel, evladının bir akşam evden çıktığını ve bir daha dönmediğini söyledi.

Çocuğunu bulmak için elinden geleni yaptığını fakat bir sonuç elde edemediğini belirten Yüksel, “Evladımı HDP'liler kandırdı. Oğlum neredeysen gel artık annene, hasretinden hastayım, ölüyorum. Bize acımıyor musun? Gel, baban da çok hasta" diyerek gözyaşı döktü.