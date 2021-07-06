Diyarbakır annelerini görmezden gelen HDP, kadınların sesi olacakmış! Sen önce ocağını söndürdüğün anneleri gör!

YENİ AKİT / ANKARA

Evlatlarını en son HDP binasında gördüklerini söyleyerek terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarını almak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 673 gündür evlatlarının yolunu gözleyen anneleri görmezden gelerek, tehdit ve kışkırtmaktan başka hiçbir şey yapmayan HDP, sözde kadınların kısılmak istenen sesiymiş. Acılı anneleri görmezden gelen HDP eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “HDP kadınların özgürlük mücadelesi, kadınların kısılmak istenen sesi, kadınların kesilmek istenen nefesidir! Bu sesi ve nefesi kesemeyecekler!” dedi.

Samimiyetsizliğin göstergesi oldu

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın aileyi yıkan İstanbul Sözleşmesi üzerinden TBMM’de yaptığı konuşmada, “HDP kadınların özgürlük mücadelesi, kadınların kısılmak istenen sesi, kadınların kesilmek istenen nefesidir! Bu sesi ve nefesi kesemeyecekler! HDP’nin yeni yaşam fikriyatını durduramayacaklar. Kadınlar olarak ne zulme eğecek boynumuz, ne de zalime minnetimiz var!” sözlerini sarf edip HDP önünde aylardır evlatlarının yolunu gözleyen acılı anneleri görmemesi, samiyetsizliğinin göstergesi oldu.