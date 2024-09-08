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Gündem Diyarbakır annelerini görmezden gelen Başak Demirtaş, yine şov peşinde!
Gündem

Diyarbakır annelerini görmezden gelen Başak Demirtaş, yine şov peşinde!

Yeniakit Publisher
2024-09-08 22:05:00 -
Diyarbakır annelerini görmezden gelen Başak Demirtaş, yine şov peşinde!

Narin Güran’ın ölü olarak bulunmasının ardından Diyarbakır’da düzenlenen yürüyüşe katılan Başak Demirtaş, 6 yıldır evlat nöbeti tutan gözü yaşlı annelerin yanına bile uğramadı.

Terör örgütü PKK’nın HDP (DEM Parti) aracılığıyla dağa kaçırdığı çocuklarının yolunu gözleyen anneleri 6 yıldır bir kez ziyaret etmeyen, görmezden gelen HDP’nin eski Eş Genel Başkanı tutuklu Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş Narin Güran için Diyarbakır’da düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'dan acı haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni jandarma ekiplerince köyün yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

Bu haberle Türkiye adeta yasa boğulurken, Diyarbakır’da Narin’in ölü olarak bulunmasına ilişkin yürüyüş düzenlendi.

Güneydoğu’da analara büyük acılar çektiren, evlatlarını onlardan koparıp dağa kaçıran terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’li Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş bu yürüyüşe katılırken, 6 yıldır evlat nöbeti tutan anneleri görmezden geliyor.

 

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Turan

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