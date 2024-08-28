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Gündem Diyarbakır annelerine ne zaman gideceksin Özgür Özel! Millete hakaret Dilruba'ya ziyaret
Gündem

Diyarbakır annelerine ne zaman gideceksin Özgür Özel! Millete hakaret Dilruba'ya ziyaret

Yeniakit Publisher
2024-08-28 23:45:00 -
Diyarbakır annelerine ne zaman gideceksin Özgür Özel! Millete hakaret Dilruba'ya ziyaret

Diyarbakır annelerini arayarak geçiştiren ve ziyaret etmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, millete hakaret eden Dilruba'nın yanına gidiyor.

Diyarbakır annelerine ziyaret gerçekleştirmeyen CHP Lideri Özgür Özel tepki çeken bir hamleye hazırlanıyor.

Özgür Özel, Türk milletine hakaretler eden Dilruba'ya ziyaret düzenleyecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir sokak röportajında kullandığı skandal ifadeler nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu’nu yarın Aliağa Cezaevi’nde ziyaret edecek.

Özel, görüşmenin ardından basın açıklaması gerçekleştirecek.

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