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Aktüel Diyarbakır annelerinden PKK'lı teröristlerin yol yapan 3 işçiyi şehit ettiği saldırıya tepki
Aktüel

Diyarbakır annelerinden PKK'lı teröristlerin yol yapan 3 işçiyi şehit ettiği saldırıya tepki

Anne Fatma Akkuş: - "Bunlar Kürt değil, Kürt olamaz. Yeter, bizim üzerimizden oynadıkları oyunlar" - Baba Hacı Güger: - "Bu işçi kardeşlerimizi şehit eden terör örgütünü lanetliyorum"

Yeniakit Publisher
2020-11-05 14:03:14 -
Diyarbakır annelerinden PKK'lı teröristlerin yol yapan 3 işçiyi şehit ettiği saldırıya tepki

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler, Hakkari'nin Derecik ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yol çalışması yapan 3 işçinin şehit edildiği saldırıyı kınadı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 430'uncu gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla evlat nöbetine, kızı Songül için devam eden annelerden Fatma Akkuş, terör saldırısını kınadığını söyledi.

İşçilerin, ekmeğinin peşinde, çoluk çocuğuna bakmak için çalıştıklarını belirten Akkuş, terör örgütünün hep mazlum insanları hedef aldığını kaydetti.

Akkuş, şöyle konuştu:

"Bunlar Kürt değil, Kürt olamaz. Yani bizden ne istiyorlar? Allah onların belasını versin. Bizim çocukları kaçırıp götürüp kendilerine alet ediyorlar. Amerika'ya veriyorlar. Her kötü yerde çocuklarımızı kullanıyorlar. Çocuklarımızı getirsinler, yeter artık. Bu oyunlar yeter. Bunlar oyun. Yeter, bizim üzerimizden oynadıkları oyunlar."

Oğlu Doğan için eylemi sürdüren baba Hacı Güger ise şiddeti, nereden gelirse gelsin kınadığını aktardı.

Güger, "Bu tür şiddeti kınıyorum. Bu işçi kardeşlerimizi şehit eden terör örgütünü lanetliyorum. Yanlıştır, bu yanlış yoldan dönülmelidir. Bu zavallı insanlar sadece çocuklarına ekmek kazandırmak için çalışıyordu. Başka bir dertleri, sorunları yoktu. Çalıştıkları için mi öldürülüyorlar? Yazıktır. Yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.


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