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Aktüel Diyarbakır annelerinden HDP'ye tepki
Aktüel

Diyarbakır annelerinden HDP'ye tepki

Anne Solmaz Övünç: - "HDP'li vekiller partiye ön kapıdan geliyorlar arka kapıdan çıkıyorlar. Bugün onların kirli yüzlerini gördük. Vekilleri gelsin bize bir açıklama yapsın" - Anne İmmihan Nilifırka: - "Niye bizden kaçıyorlar? Burada evladımızı istiyoruz. Karşımıza çıkmaya yüzleri yok"

Yeniakit Publisher
2020-09-15 16:07:20 -
Diyarbakır annelerinden HDP'ye tepki

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 379'uncu gününe girdi.

Oturma eylemi sırasında HDP il binasından çıkan ve aralarında HDP milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz'in bulunduğu gruba, aileler tepki gösterdi, "Kahrolsun PKK, lanet olsun HDP" sloganları attı.

Van'dan gelerek 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eylemde yer alan anne Solmaz Övünç, yaptığı açıklamada, çocuğunu HDP'den istediğini, evladını almadan il binası önünden ayrılmayacağını söyledi.

PKK ve HDP'yi lanetlediğini aktaran Övünç, şöyle konuştu:

"HDP'li vekiller partiye ön kapıdan geliyorlar arka kapıdan çıkıyorlar. Bugün onların kirli yüzlerini gördük. Vekilleri gelsin bize bir açıklama yapsın. Burada yüreğim yanıyor, gel derdimi paylaş. Onlarda Allah korkusu vicdan yok mu? Vekilleri nerede gelsin bize bir açıklama yapsın. Remziye Tosun ön kapıdan giriyorsun niçin arka kapıdan çıkıyorsun? Yüzün tutmuyor mu annelerin içine gelmeye? Annelerin içine gel ben senden korkmuyorum."

Eylemde yer alan anne İmmihan Nilifırka ise HDP'li yetkililerin şu ana kadar kendilerine bir açıklama yapmadığını belirtti.

HDP ve PKK'ya tepki gösteren Nilifırka, şunları kaydetti:

"Bugün il binasına HDP'liler geldi. HDP milletvekilleri ve partililer geldi. HDP il binasından içeri girdi. HDP Milletvekili Remziye Tosun'un bize bir açıklama yapmasını bekledik. Ama yüzleri yok. Parti binasının arkasından çıkıp kaçtılar. Niye arka kapıdan kaçıyorlar? Niye bizden kaçıyorlar? Burada evladımızı istiyoruz. Karşımıza çıkmaya yüzleri yok. Çocuklarımız dağda aç, perişan."

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