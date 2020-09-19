Diyarbakır annelerinden evlatlarına çağrı: Teslim olun

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP aracılığıyla dağa kaçırılan çocukları için evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin eylemi 383. gününe girdi. HDP'den sadece evlatlarını istediklerini belirten acılı annelerden Mevlüde Üçdağ, 6 yıldır Oğlu Ramazan'dan ayrı olduğunu söyledi.

Çocuğunu söke söke alacağını ve eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu dile getiren Üçdağ, oğluna seslenerek güvenlik güçlerine teslim olmasını istedi.

Oğlu Yusuf için oturma eylemi yapan baba Celil Begdaş ise evladının geçen yıl Ramazan ayında en son HDP il binasında görüldüğünü kaydetti.

Bir seneyi aşkın süredir oturma eylemi yaptıklarını belirten Begdaş, şöyle konuştu:

"383 gündür buradayız ve emeğimiz boşa gitmedi. 16 evladımızı aldık. Devletimiz onları ailelerine teslim etti. Şırnak'ta oturma eylemi başladı ve o da bize cesaret verdi. İnşallah tüm illere dağılır. Çocuklarımızı ellerinden alacağız."

Diyarbakır halkına seslenen acılı baba, "Benim evim yıkıldı sizin eviniz yıkılmasın, çocuklarınıza sahip çıkın" dedi.

Çocuklarını istediklerini anlatan Begdaş, evlatlarını almadan oturma eylemini sona erdirmeyeceklerini ifade etti.

Evladının 14 yaşında kandırılarak dağa kaçırıldığını söyleyen Begdaş, "Bizim ciğerimiz yanıyor. Beni duyuyorsan gel oğlum. 16 arkadaşınız geldi, anne ve babalarının kucağına verdiler. Gel teslim ol. Seni kandırdılar" ifadelerini kullandı.