Diyarbakır annelerinden DEM adaylarına tepki: Çocuklarımızın katili bunlar

Cezaevinde bulunan HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a Kandil’den vize çıkmayınca düşük profilli aday çıkarmak zorunda kalan DEM Parti’nin 31 Mart yerel seçimleri için İstanbul Büyükşehir Belediye eş Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olarak açıklanmıştı. Ancak her iki eş başkan adayının da terör örgütü PKK için dağa çocuk kaçırmakla suçlandığı ortaya çıktı.

Oğlumu Çepni kandırdı

akit’e konuşan Diyarbakır annesi Sabire Aydın, oğlunun Murat Çepni tarafından dağa kaçırıldığını belirterek, şunları dile getirdi: “Oğlum Zafer Aydın, 2017 yılında o zamanın HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni tarafından kandırılarak PKK’ya, dağa gönderildi. Murat Çepni’yi her yere şikayet ettim. Fakat kendisine hiçbir şey olmadı. Şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye eş başkan adayı oldu. Bu ülkede gençleri dağa gönderip kurda kuşa yem eden, silahların önüne hedef yapan bu insanlar hem milletvekili hem belediye başkan adayı nasıl olabiliyor? Bu nasıl adalet? Aday olacak kişilere yönelik güvenlik soruşturması yapılmıyor mu? Bizim çoluğumuz çocuğumuz işe girerken aylarca güvenlik soruşturması yapılıyor. Ben bile kaç defa işten çıkarıldım oğlum dağda diye. Diyarbakır’da nöbetteyim diye. Emekli olayım evime biraz aylık girsin diye çabalarken geçim derdine düşmüşken, bu kişiler elini kolunu sallaya sallaya mecliste, belediyelerde siyaset yapıyor. Bu nasıl hak, bu nasıl adalet?”

Beştaş, PKK'ya teslim etti

Van’dan gelip Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine katılan Necmettin ve Pınar Biçer çifti de kızları Gülcan’ı Meral Danış Beştaş’ın kendi eliyle PKK’ya teslim ettiğini vurgulayarak, şunları dile getirdiler: “Kendisine defalarca çağrıda bulunduk kızımızı geri getirmesi için ama bizim çağrımıza kulak tıkadı. Bu şahıs İBB başkan adayı olamaz. Bunun gibilere belediye teslim edilemez. Kandil’in tayin ettiği İBB adayına İstanbul halkı müsaade etmemeli. Bunlar bizden yavrularımızı, hayatımızı çaldı. Ele geçirdikleri belediyelerin bütün kaynaklarını terör örgütüne aktardı. Belediyeleri terör örgütü yandaşlarıyla, militanlarıyla doldurdular. Şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldular. Bizim çocuklarımızı dağa, PKK’ya kaçıran bu insanlar hâlâ nasıl siyaset yapabiliyor anlamak mümkün değil.”

İkisi hakkında şikâyet var

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer ise, şunları dile getirdi: “DEM tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı yapılan Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni, çocuklarımızı dağa kaçıran isimler arasında bulunuyor. İkisi hakkında da şikâyetler var. Fakat onlar rahat rahat siyaset yapabiliyorlar. Bu hepimizi yaralıyor, kahrediyor. Belediyelerimizin terör yuvası olmaması, PKK’ya finansal kaynak sağlamaması ve belediye aracılığıyla çocuklarımızın Kandil’e gönderilmemesini istiyorsak, belediyelerimize sahip çıkalım. Tekrardan hendek çukur olaylarını yaşamak istemiyorsak belediyelerimize sahip çıkalım. Diyarbakır halkı huzur ortamına 31 Mart’ta sahip çıkacak, ben bunun inancındayım. Yüce milletimizin ferasetiyle, türlü oyun ve tezgahların neticesi olan bazı müşterek planlara prim vermeyeceklerine inancımız tamdır. Yüce Mevlam, vatanımızı ve milletimizi kirli odakların şerrinden muhafaza eylesin.”



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