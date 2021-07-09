Diyarbakır annelerinde Başkan Erdoğan heyecanı

Hasan Eğrigöz Ankara

Oğlu Mustafa için evlat nöbetini sürdüren anne Ayşegül Biçer, duygularını şöyle dile getirdi: “Sayın Cumhurbaşkanımız, anneleri ziyaret edeceğinin haberini verdiği günden beri kendisini dört gözle bekliyoruz. Anneler olarak her zaman kendisinin bize olan desteğini gördük, hissettik. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Hanım da bizleri ziyaret etmişti geçtiğimiz günlerde. Devlet büyüklerimizin desteğini görmek bize PKK, HDP karşısında güç veriyor. Umudumuzu artırıyor. PKK’ya, onun temsilcisi HDP’ye karşı mücadelemiz sürecek. Güvenlik güçlerimizin ikna çabaları, annelerin direnişi sayesinde birçok anne evladına kavuştu. Burada bekleyen onlarca anne de evladına kavuşacak, inanıyoruz.”

Dostu da düşmanı da gördük

Oğlu Özkan için Diyarbakır anneleri ile birlikte HDP önünde oturma eylemi yapan Süleyman Aydın da, şunları ifade etti: “Biz 676 gündür buradayız, bizi neden duymuyorlar? Evlat acısıyla yanıp tutuşan anneleri muhalefet neden görmüyor? Kürtlerin temsilcisi olduğunu söyleyen HDP, acımızı görmek yerine, acımıza acı katıyor. Biz burada eyleme başlarken ‘çocuklarımızı ya alacağız, ya alacağız’ dedik. PKK’ya, onun temsilcisi HDP’ye karşı mücadelemiz sürecek. Bu süreçte devletimizin desteğini hep arkamızda gördük. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımızı yanımızda görmek bizi çok mutlu ediyor. Evlatlarımızı PKK’dan kurtarma yolunda daha da umutluyuz. Cumhurbaşkanımız ziyaret müjdesini verdiği ilk günden beri kendisini heyecanla bekliyoruz.”

Cumhurbaşkanımız bize umut olacak

Dağa kaçırılan kızı Ceylan için eylem yapan anne Türkan Mutlu ise, nöbetteki kararlılığını vurgulayarak şunları söyledi: “Aylardır yağmur, çamur, soğuk, sıcak aldırış etmeden nöbetimize devam ediyoruz. evlatlarımızı almadan da vazgeçmeyeceğiz. Kararlıyız. Evlatlarımızı HDP ve PKK’dan geri alalım. Cumhurbaşkanımız yanımıza geleceğini söylemişti. Sözünü tuttu ve geliyor. Kendisine çok şey borçluyuz.”

