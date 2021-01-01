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Gündem Diyarbakır anneleri paylaşımı! İnşallah tüm anneler evlatlarına kavuşur
Gündem

Diyarbakır anneleri paylaşımı! İnşallah tüm anneler evlatlarına kavuşur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Diyarbakır anneleri ile ilgili paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 20:10:00 -
Diyarbakır anneleri paylaşımı! İnşallah tüm anneler evlatlarına kavuşur

Emine Erdoğan, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, “Bundan tam bir yıl önce Diyarbakır annelerini ziyaret etmiştim. Bugüne kadar 22 anne evladına kavuştu, ancak 161 ailenin nöbeti 486 gündür devam ediyor. Yeni yılda sabırla bekleyen tüm annelerin evladına kavuşmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan’ın geçen yılki paylaşımı olan, “Terör örgütünün tehdidi ne kadar büyük olursa olsun, annelerin sıcak yüreği karşısında etkisiz kalmaya mahkumdur. Diyarbakır annelerinin yaktığı meşale, hepimize ışık oldu” ifadeleri ile bir anneye sarıldığı fotoğraf da twitte yer aldı.

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