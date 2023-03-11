Diyarbakır Anneleri: HDP nefessiz kalmışken AYM oksijen veriyor

Yaklaşık 4 yıldır HDP il binası önünde nöbet tutan aileler, Anayasa Mahkemesinin, iki ay önce bloke konulan 539.5 milyon liralık Hazine yardımının HDP’ye ödenmesini serbest kılan kararını protesto etti. HDP için “terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantısı” diyen aileler, “HDP’ye değil maddi destek verilmesi derhal kapatılması gerekmektedir.” diye haykırdı. Dün Diyarbakır’da açıklama yapan aileler adına konuşan anne Ayşegül Biçer, şunları ifade etti:

ŞER MERKEZİ HDP

“Bizler Diyarbakır anne ve babaları olarak burada evlatlarımızın acısını yüreklerimize gömüp depremde kaybettiğimiz insanlarımızın acısını yaşamaya çalışıyorduk.

“Bugün burada depremin ve yaşattığı acıların konuşulması yaraların sarılması konuşulması gerekirken ne yazık ki ülkenin gündemini, 6+1 ve dış destekçilerinin oluşturduğu seçim, adaylık, ittifak çalışmaları, koltuk paylaşımı ve gereksiz bir zafer sarhoşluğu meşgul etmektedir.

“Bizlerin yaklaşık 4 yıldır burada bulunma nedenimiz, kendilerini Kürtlerin savunucusu olarak tanıtan terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantısı olan HDP’nin evlatlarımızı, canımızı, insanımızı ve hayatımızı istismar ederek ölüme götürmesine karşı bir duruş sergilememizdir. Bugüne kadar bizim bu duruşumuz neticesinde, evlatlarımız düştükleri hain tuzaklardan kaçarak geri geldi, ‘kafasına vur, seçim zamanı oyunu al’ dedikleri Kürtler artık uyanmaya başladı. Bu yüzden terör örgütünün ve siyasi uzantılarının bu coğrafyada varlıkları, zamanla yok olma sürecine girdi. Şer merkezi olan Diyarbakır HDP il başkanlığından kaçtılar.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

TERÖR ÖRGÜTÜNE FİNANS DESTEĞİ

Açıklamada, AYM kararıyla Hazine’den HDP’ye verilecek 539,5 milyon liranın PKK’ya gideceği vurgulandı: “Terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP nefessiz kalmışken, Anayasa Mahkemesinin HDP’nin devlet desteğinden yararlanmasına onay vermesiyle tekrar oksijen desteği almıştır. Bu karar ile terör örgütüne finans sağlanmıştır. Devletin ödediği bu parada şehidin, yetimin, fakirin ve bu milletin hakkı vardır. HDP’ye değil maddi destek verilmesi derhal kapatılması gerekmektedir. Bölge halkı huzuru istikrarı ve süküneti yakalamışken bu verilen kararı protesto ediyor ve kabul etmiyoruz.”

AMERİKA’NIN BÖLME PLANI

Diyarbakır annelerinin açıklaması, PKK ve HDP’nin özerklik taleplerine ve arkalarındaki güce de karşı çıktı ve Kürt vatandaşlara uyarıyla sona erdi: “Kürtler tek bayrak tek vatan çatısı altında yaşamak istiyor. Bölgesel demokratik özerklik gibi bir bölünme istemiyor. Bu dayatmadır, Amerika’nın ve Türkiye düşmanlarının bölme planlarıdır. Bizim başka gidecek yerimiz yok! Sendelersek düşersek elimizden tutan olmayacaktır. Bizler sırtımızı devletimize, imanımıza ve yüce Allahımıza dayamışız. Kürtler bu 3 aylık dönemde provakasyonlara, sahte yaklaşımlara, yalanlara ve istismara karşı daha dikkatli olmalıdır. Seçim zamanı oyunu, sonrasında malını ve canını al zihniyetinden kurtulmalıdır. PKK ve HDP yıllardır bu coğrafyaya kan ve gözyaşı getirdi. Bakın son yıllarda doğu ve güneydoğu terör belasından ve siyasi uzantılarından kurtulunca huzur bulmaya, gelişmeye başladı. Bu huzur ortamını kimsenin bozmaya hakkı yoktur. Bizler Diyarbakır anne ve babaları olarak ne pahasına olursa olsun bayrağımızın gölgesinde devletimizin yanındayız.”