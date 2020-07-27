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Aktüel

Diyarbakır anneleri hasret kaldıkları evlatlarına kavuşmak istiyor

Anne Saadet Ödümlü: - "Beni seviyorsan gel oğlum, 7 sene oldu artık yeter" - Baba Haci Güger: - "Yoruldum artık oğlum, annenin ve kardeşlerinin yanına dön"

Yeniakit Publisher
2020-07-27 13:06:48 -
Diyarbakır anneleri hasret kaldıkları evlatlarına kavuşmak istiyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 329. gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Saadet Ödümlü, evladı Yusuf'un 16 yaşındayken dağa kaçırıldığını söyledi.

Oğlunu Siirt'te HDP'lilerin götürdüğünü, bu nedenle oğlunu onlardan istediğini belirten Ödümlü, 7 yıldır ondan haber alamadığını aktardı.

Terör örgütü PKK'dan kaçması için evladına çağrıda bulunan Ödümlü, "Gel oğlum, seni çok özledim. Ne bayramımız ne de huzurumuz var. Beni seviyorsan gel oğlum, 7 sene oldu artık yeter. Gel oğlum, sen gelmeden ben buradan gitmem. Gel devletine sığın oğlum." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'dan 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Doğan için eyleme katılan baba Haci Güger ise oğlunun HDP binasından dağa kaçırıldığını kaydetti.

Oğlunu terör örgütüne bırakmayacağını aktaran Güger, "Yoruldum artık oğlum, annenin ve kardeşlerinin yanına dön. Türkiye Cumhuriyeti devleti hepimizin. Türk bayrağının altında yaşıyoruz. Kimse bugüne kadar devletimizin belini bükemedi, bükemez de." dedi.

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