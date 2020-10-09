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Aktüel Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Aktüel

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Anne Sultan Güger: - "Ben oğlum için buraya geldim. Burada oturmaya devam edeceğim" - Baba Celil Begdaş: - "Buradaki tüm anneler kararlı, kimse buradan kalkmayacak"

Yeniakit Publisher
2020-10-09 15:28:53 -
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 403'üncü gününe girdi.

Kandırılarak 5 yıl önce dağa götürülen Doğan Güger için eylemini sürdüren anne Sultan Güger, yaptığı açıklamada, oğluna kavuşma ümidiyle 403 gündür eylemini devam ettirdiğini söyledi.

Çocukları gelinceye kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirten Güger, "Ben oğlum için buraya geldim. Burada oturmaya devam edeceğim." dedi.

Anne Güger, şöyle konuştu:

"(HDP) Çocuklarını neresi güzelse oraya gönderiyorlar ama bizim çocuklarımız ortada yok. Bu HDP'nin umurunda değil. Onların çocukları gitmiyor ki umurlarında olsun. Onların çocukları evlerinde, okullarında, tatillerdedir. Olan bize oldu. Biz fakirlere oldu. 6 yıla girdim ve oğlumdan bir telefon dahi almamışım. Nerede olduğunu bilmiyorum. Bu nasıl bir şey anlamadım. Perişan oldum. Ölü gibi yaşıyoruz. Gece gündüz bekliyoruz. Allah yardımcımız olsun."

Oğluna seslenen Güger, "Doğan, eğer beni duyuyorsan gel artık, 5 yıl oldu. Kardeşlerin seni çok özlemiş. Bu hasret bitsin, ben dayanamıyorum artık. Kalbim sıkışıyor, ölecek gibi oluyorum. Yalvarıyorum gelsin. Babası da şeker hastası olmuş, gel artık." ifadelerini kullandı.

Baba Celil Begdaş da geçen sene 5 Mayıs'ta 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle oturma eylemine katıldığını anlattı.

''Oğlum gittiği gün ben bu kapıya geldim. Oğlum buradan gönderildi.'' diyen Begdaş, şunları kaydetti.

''Dağdan dönen çocuk diyor ki, ‘ben bu HDP il binasında 3 gün boyunca yattım.’ Çocuklar bu binada kalıyordu. 78 battaniye bu binadan çıktı. O çocukları burada yatırdılar. Ben artık HDP milletvekillerine diyecek bir şey bulamıyorum. Çünkü onlarda vicdan yok. Vicdan olsaydı eğer ilk günden itibaren yanımıza gelirlerdi. Bu aileleri perişan etmezlerdi. Şu gördüğünüz aileler hepsi fakir aileler. Kimi evde kızını bıraktı da geldi. Ne için geldiler? Ciğerleri için, çocukları için gelmişler.''

Eylemlerinde kararlı olduklarını vurgulayan Begdaş, ''172 evlat getirdik, 18 tanesi çadırdaki ailelerin. Hepsi gelir. Bunun artık alternatifi yok. Buradaki tüm anneler kararlı, kimse buradan kalkmayacak. Kimseden para da istemiyoruz. Kim bu ailelerin evini yıktıysa Allah da onların evini yıksın. Aynı acıyı onlara yaşatsın.'' diye konuştu.


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