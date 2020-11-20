  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Aktüel

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Anne Aydan Arslan: - "Evlatlarımız gelene kadar bu eylemi sürdüreceğiz. Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-20 12:39:04 -
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 445. gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Aydan Arslan, kızı Aysun'a kavuşmak için oturma eylemi yaptığını belirterek, "Evlatlarımız gelene kadar bu eylemi sürdüreceğiz. Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz." dedi.

Güvenlik güçlerine teslim olan 20 evladın ailesine kavuştuğunu dile getiren Arslan, "Kızım sen de 21. ol. Hepiniz kaçın, güvenlik güçlerine teslim olun." ifadelerini kullandı.

Siirt'ten dağa kaçırılan oğlu Yusuf için gelerek eylem yapan anne Saadet Ödümlü de 6 yılı aşkın süredir çocuğundan ayrı olduğunu belirtti.

Evladına kavuşana kadar eyleme devam edeceğini anlatan Ödümlü, "İnşallah tez zamanda çocuklarımızı alıp eve gideceğiz. Yaz, kış, hastalık demeden eylem yapıyoruz." diye konuştu.

Ödümlü, oğlu Yusuf'a seslenerek, "Çık, gel oğlum. Artık yeter. Huzurumuz kalmadı." dedi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekrem İmamoğlu'nun gerçekleri ortaya çıktı!
Siyaset

Ekrem İmamoğlu'nun gerçekleri ortaya çıktı!

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, büyük vaat ve namus sözleriyle İBB Başkanlığına seçilen Ekrem İm..
Arınç'ın açıklamaları gündemdeyken Cumhurbaşkanlığından manidar mesaj
Siyaset

Arınç'ın açıklamaları gündemdeyken Cumhurbaşkanlığından manidar mesaj

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Üyesi Bülent Arınç'ın "Yerli Soros" Osman Kavala ve PKK'lı Selahattin Demirtaş üzerinden yaptığı hukuk eleş..
Fransa Ermenistan’ın yardımına koştu
Dünya

Fransa Ermenistan’ın yardımına koştu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dağlık Karabağ bölgesine insani yardım yapılacağını, dini ve kültürel mirasın korunması için önlemleri..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay