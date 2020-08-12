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Aktüel

Diyarbakır anneleri evlat nöbetine devam ediyor

Anne Songül Altıntaş: - "Bunlar milletin evladına kastediyor, ciğerlerini ellerinden alıyor. Bundan büyük acı var mı" - Baba Abdullah Demir: - "5 senedir evlat çilesi çekiyoruz. Gecemiz gündüzümüz yok. 10 bayram geçti ama evimizde bayram yapmadık"

Yeniakit Publisher
2020-08-12 13:05:46 -
Diyarbakır anneleri evlat nöbetine devam ediyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 345. gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Songül Altıntaş, yaklaşık bir yıldır eylemlerini devam ettirdiklerini söyledi.

Çocuklarını almadan eylemlerini sonlandırmayacaklarını ifade eden Altıntaş, şunları kaydetti:

"Bu eylem bizim son durağımız, 6 yıldır evimizde oturmadık. PKK oğlumu kaçırdı, ellerinden alamıyoruz. Askerden, polislerden, çocuklardan, kızlardan ne istiyorsunuz? Bunlar milletin evladına kastediyor, ciğerlerini ellerinden alıyor. Bundan büyük acı var mı? Milletin namusunu alıyorlar dağa götürüyorlar, mallarını gasbediyorlar. 40 yıldır millete çektirdikleri, Kürtlerin üzerinde yaptıkları oyunlar yeter. Güya Kürtlerin yanındalar ama sürekli Kürtlere çektiriyorlar. Kürtleri kandırmaya çalışıyorlar, yeter artık kanmayın bunlara."

Baba Abdullah Demir de 345 gündür eylemlerini sürdürdüklerini belirtti.

HDP'nin eylem yapan anne ve babaları görmezden geldiğini anlatan Demir, annelerin yıllardır çocukları için gözyaşı döktüğünü söyledi.

Evlatlarını istediklerini dile getiren Demir, "5 senedir evlat çilesini çekiyoruz. Gecemiz gündüzümüz yok. 10 bayram geçti ama evimizde bayram yapmadık. Milletvekillerine sesleniyorum, artık bu çadırın sesini duysunlar. Oğlum gelip Türk adaletine teslim olsun." dedi.

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