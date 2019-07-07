Diyar Garip Muhammed kimdir? Diyar Garip Muhammed öldürüldü mü?

Terör örgütü PKK’ya yönelik Kandil çevresinde devam eden Pençe operasyonu çerçevesinde terör örgütünün sözde sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed, MİT ve TSK'nin ortak operasyonuyla öldürüldü. Suriye’de de terör örgütü PKkya ağır darbe vurulmaya devam ediyor. Türkmenler terör örgütü PKK’nın sözde komutanlarından Mihraç Ural’a yönelik operasyonda düzenledi. Operasyonda terörist Mihraç Ural’ın ağır yaralandığı öğrenildi. Peki Diyar Garip Muhammed kimdir? Diyar Garip Muhammed nereli?

Alınan bilgiye göre, MİT ve TSK tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla tamamlanan ortak operasyon, 27 Haziran Perşembe günü Kandil'in Kortek Virajları bölgesinde gerçekleştirildi. Operasyonda PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed etkisiz hale getirildi.

Kandil'de ilk defa üst düzey bir PKK'lı etkisiz hale getirildi

Operasyon, PKK'nın sözde ana karargahının bulunduğu Kandil'de ilk defa üst düzey bir PKK'lının etkisiz hale getirilmesiyle dikkati çekti. "Halmat Diyar" kod adlı, 1973 Irak Süleymaniye doğumlu Diyar Garip Muhammed, 1992'de katıldığı terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık konseyinin 7 üyesinden biriydi. Sözde "başkanlık konseyinin" örgütteki görev ve yetkilerinin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevinde olmasından dolayı fiili anlamda daha da arttığı belirtiliyor.