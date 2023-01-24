Diyanet'ten Stocholm'de protesto! Yüce Kur'an okundu, karanfiller dağıtıldı

Yeniakit.com.tr

İsveçte yüce Kur'an'ın yakılması, Türk STK'lar ile Diyanet Vakfı tarafından protesto edildi.

Stockholm Türkiye Büyükelçiği binası önündeki etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Etkinliğe katılan Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, "Milyonlar gibi hatta milyarlar gibi biz de o eylemi kınıyoruz." dedi.

Tezel, şöyle devam etti:

Birkaç gün önce burada vicdan ve sağduyu sahibi herkesi yaralayan, hatta iğrendiren bir hadise gerçekleşti. İnsan haysiyeti ve kültürler arası saygı konusunda en hafif tabirle, zihni epey bulanık bir şahıs milyonların mensup olduğu İslam dinine hakaret yağdırdı, Kur'an-ı Kerim yaktı. Bu şahıs, İsveç yasalarını kötüye kullanarak uygulamadaki açıkları istismar ederek evrensel değerleri istismar etti. Burada yakılan Kur'an-ı Kerim değil de bir başka dinin kutsal kitabı olsaydı da tepkimiz ve hissiyatımız aynı olurdu.

Programda katılımcılara Kur'an-ı Kerim'in İsveççe meali ve karanfil dağıtıldı.