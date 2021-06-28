Diyanet'ten 'şehirlerarası yolculukta namaz' sorununa neşter!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine şehirlerarası seyahatlerde otobüs firmalarının namaz saatlerine göre mola vermesi düzenlemesi için ilgili bakanlıklara bir yazı gönderdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na şehirlerarası otobüs seyahatlerinde mola düzenlemesi yapılması ve değerlendirilmesi için ve bir yazı gönderdi.

Namaz molası için yoğun talep var

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yazdığı yazıda, "Vatandaşlarımız tarafından şehirlerarası otobüs seyahatlerinde mollaların, namaz vakitlerinin dikkate alınarak belirlenmesi ve namazların vaktinde edasını sağlamak için makul bir süre ayrılması konusunda Başkanlığımıza yoğun talepler gelmektedir" ifadelerine yer verdi.

Namaz için makul bir süre ayrılmalı

İbadet etme hürriyetine dair ilgili maddeleri hatırlatan Erbaş resmi yazıda, "Anayasamızın 24'üncü maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9'uncu maddesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 18'inci maddesine göre herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne; dinini veya inancını, tek başına veya topluca ve kamuya açık veya özel olarak öğretme, uygulama, ibadet etme hürriyetine sahip olduğu malumlarıdır.

Bu itibarla; vatandaşlarımız tarafından gelen söz konusu talepler doğrultusunda şehirlerarası otobüs seyahatlerinde molaların, namaz vakitlerinin dikkate alınarak belirlenmesi ve namazların vaktinde edasını sağlamak üzere makul bir süre ayrılması ile ilgili Bakanlığınızca yapılabilecek düzenlemelerin değerlendirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullandı.

"Büyük bir mağduriyet önlenmiş bulunmaktadır"

Türkiye Düşünce Platformu, Erbaş'ın Müslümanların yıllardır çözülemeyen problemi için attığı adımla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın imzası ile İçişleri, Kültür ve Turizm, Ticaret ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarımıza gönderdiği ve şehirlerarası seyahatlerde otobüs firmalarının namaz saatlerine göre mola vermesi yönünde gerekli düzenlemelerin yapılmasını öngören yazı ile halkımızın büyük bir mağduriyeti önlenmiş bulunmaktadır. Yıllardır halkımızın büyük bir sorun olarak gördüğü bu durumun çözülmesi yönünde atılan bu önemli adımdan dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Muhterem Diyanet İşleri Başkanlığımıza sonsuz şükranlarımızı sunar, bu kararın devletimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Cenabı Mevla'dan niyaz ederiz."