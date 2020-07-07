Diyanet'ten kritik hac açıklaması

Diyanet, "2020'de hac için kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021 için 'erteleme' veya 'vazgeçme' tercihinde bulunabilecek" açıklamasını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre, 2020'de hac için kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021 için 'erteleme' veya 'vazgeçme' tercihinde bulunabilecek. 2021'de hacca gitmekten vazgeçenlere ödedikleri ücretin tamamı, erteleyenlere ise 1000 riyal dışındaki miktar iade edilecek.