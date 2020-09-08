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Gündem Diyanet'ten Heybeliada'daki hastaneye ilişkin açıklama: İade etmeye hazırız!
Gündem

Diyanet'ten Heybeliada'daki hastaneye ilişkin açıklama: İade etmeye hazırız!

Diyanet İşleri Başkanlığı Heybeliada'daki pandemi hastanesi üzerinden sürdürülen tartışmalarla ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada tahsis edilen binanın pandemi hastanesi olarak değerlendirilmek istenmesi halinde iade edilebileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 14:38:00 -
Diyanet'ten Heybeliada'daki hastaneye ilişkin açıklama: İade etmeye hazırız!

Son günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili Heybeliada’daki pandemi hastanesi üzerinden tartışma yürütülüyor.

Mustafa Kemal’in emri ile kurulduğu söylenen Heybeliada’daki Türkiye’nin ilk pandemi hastanesine ait binanın ve üzerine kurulu olduğu 200 dönümlük arazinin Diyanet İşleri Başkanlığı’na verildiği iddia edilmişti.

Diyanet’ten açıklama geldi

Hastane arazinin “İslami Eğitim Merkezi” kurulmak amacıyla Diyanet’e devredildiği haberleri sonrası tartışmalar başlamıştı.

Heybeliada’daki hastane ile ilgili solakların saldırdığı Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan konuyla ilgili bir açıklama yayınlandı. Açıklamada tahsis edilen arazinin pandemi hastanesi olmadığı belirtildi. Ayrıca pandemi hastanesi kurulması istenmesi halinde mevcut arazinin de tahsis edilebileceği vurgulandı.

Açıklamada “Salgınla mücadele kapsamında Heybeliada’ya yeniden bir Pandemi Hastanesi inşası planlanması halinde, söz konusu araziyi de Başkanlığımız iade etmeye ve süreçle ilgili gerekli desteği vermeye hazırdır” denildi.

İşte Diyanet’in Twitter hesabından yayınlanan Heybeliada’daki pandemi hastanesiyle ilgili basın açıklaması;

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Yorumlar

Abdulkadir

O devletin tasarrufu kimse karışamaz
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