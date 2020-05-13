Diyanet'ten dikkat çeken zekat uygulaması

Başkanlığını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yaptığı Türkiye Diyanet Vakfı, zekatlarını vermek isteyenler için otomatik zekat hesaplama modülü oluşturdu.

Zekatlarını hesaplamak için bu modülü kullananlar, sahip olduğu malvarlığını nakit, altın, gümüş, ticari mallar, gayrimenkul veya hisse senedi üzerinden seçebiliyor.

Birden fazla başlıkta mal varlığına sahip olanlar için otomatik toplam hesaplama da yapılabiliyor.

Diyanet Vakfı'nın zekat hesaplama modülünde zirai mahsüllere düşen zekat da hesaplanabiliyor

Modülle zirai mahsullerden doğan zekat miktarı da hesaplanabiliyor.

Diyanet, bu uygulamayı kullananlara “zekat hesaplamada mevcut borçlarınızı düştükten sonra kalan malınız üzerinden zekatınızı hesaplayınız” uyarısında da bulundu.

Zekat ne zaman verilmelidir?

Zekât vermenin belli bir zamanı yoktur. Oruç ve hac ibadetlerinde olduğu gibi nisap miktarı malın üzerinden sene geçmiş olması konusunda da kamerî ay hesabı uygulanır. Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir kamerî ayı veya Ramazan'ı beklemeye gerek yoktur.

Kimlere zekat verilebilir?

Zekâtın verileceği kimseler Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiştir. Bunlar; fakirler, miskinler, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar, müellefe-i kulûb adı verilen kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kimseler, esaretten kurtulacaklar, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış olanlardır.