Diyanet'ten bomba takı fetvası! "Bunu yapmak" deyip açıkladılar

Diyanet, düğünlerde takılan kiralık takı sorusuna “Varlıklı göstermek ahlaki değil” yanıtını verdi.

Din İşleri Yüksek Kurulu, internet sitesinden, “Düğünlerde bir süre takıp sonra geri vermek üzere kolye, bilezik gibi altının kiraya verilmesi caiz midir” sorusunu cevapladı.

Fetvada, “Altın kolye, bilezik gibi ziynetin (süs eşyasının), bozdurulmadan bizzat kendisini (aynını) geri vermek şartıyla düğün gibi münasebetlerde kullanmak için kiralanması caizdir. Çünkü burada altın bozdurulmadan iade edileceğinden, verilen bedel süs eşyasının (aynının) karşılığında değil, bu eşyanın kullanılmasıyla elde edilecek menfaatin karşılığındadır” denildi.

Fetvaya, “Maddi imkânı olmayan kişilerin toplum nezdinde kendilerini varlıklı gibi gösterme temayülünde olması ve gerçekte olmayanı varmış gibi göstermesi ahlaki açıdan doğru bir davranış değil” notu düşüldü.