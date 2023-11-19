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Gündem Diyanet'ten açıklama: İnanmayanın cenaze namazı kılınmaz!
Gündem

Diyanet'ten açıklama: İnanmayanın cenaze namazı kılınmaz!

Yeniakit Publisher
2023-11-19 15:43:00 - 2023-11-19 16:41:02

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt'un 'cenaze namazı' açıklaması gündem oldu.

Yaşamında inanmadığını açıkça beyan edip, İslami değerlere ömür boyu düşmanlık güdenlerin son yolculuğuna camilerden uğurlanmasına ilişkin tartışmalar Metin Uca'nın ölümüyle yeniden gündeme geldi.

İslam dinine göre inanmayan kişilerin cenaze namazının kılınmayacağını açıklayan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt'un sözleri gündem oldu.

Bozkurt, “İnanmayan kişinin cenaze namazı kılınmaz.” dedi.

Yaşamında İslam dinine inanıp bağlanmamış kişilerin zaten ölünce de dini törenle uğurlanmak istemediğini belirten Bozkurt, inanman kişilerin yakınlarının da buna uygun davranması gerektiğini ifade etti.

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Yorumlar

Salih

Soysuz cesetimi yakın diyor münafık lar ülkede canaze namazı diyor kıldıran ve kılan manafik

asker

madem.inanmayanin lesin namazi kilinmaz neden bu lesin camiye getiriletek muslumanlarin basina bela ediyorsunuz
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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