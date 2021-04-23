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Gündem Diyanet'ten 23 Nisan mesajı
Gündem

Diyanet'ten 23 Nisan mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yıl dönümünü ve 23 Nisan'ı kutlayan bir mesaj paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 15:44:00 -
Diyanet'ten 23 Nisan mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yıl dönümünü ve 23 Nisan'ı kutlayan bir mesaj yayınlandı.

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 101. yıl dönümünü ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor; TBMM'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Milli Mücadelenin kahramanlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.”

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