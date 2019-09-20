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Diyanet’ten 149 ülkeye kurban eti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Bu yıl 149 ülkeye kurban eti ulaştırdık. Bu, sadece bir parça eti, o insanların sofrasına ulaştırmak değil, Türkiye sevgisini ulaştırmak, Türk bayrağını 149 ülkede tanıtmak demektir."

20 Eylül 2019 Cuma 10:47
Diyanet’ten 149 ülkeye kurban eti

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ali Erbaş, Mersin'de sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve iş insanlarıyla Suphi Öner Öğretmenevi'nde bir araya geldi. Toplantıda konuşan ErbaşTürkiye Diyanet Vakfı olarak Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı kapsamında 149 ülkeye kurban eti götürdüklerini belirtti. 

Türkiye'de birçok sivil toplum kuruluşunun hizmet verdiğini aktaran Erbaş, "Hepiniz esasında hayır işlerinin bir ucundan tutmuşsunuz. Küçücük niyetlerle ne kadar büyük sonuçların alındığını vakıf faaliyetlerini dinlediğimiz zaman görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

"Bu yıl 149 ülkeye kurban eti ulaştırdık"

Erbaş, vakıf geleneğinin temelini Hazreti PeygamberinMedine'de Fedek arazisini bağışlayarak attığını belirterek bu geleneğin o günden bugüne devam ettiğini ifade etti.

Türkiye Diyanet Vakfı olarak yurt içinde ve yurt dışında 20 binin üzerinde öğrenciye ulaştıklarını dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:

"Bu yıl 149 ülkeye kurban eti ulaştırdık. Bu, sadece bir parça eti, o insanların sofrasına ulaştırmak değil, Türkiye sevgisini ulaştırmak, Türk bayrağını 149 ülkede tanıtmak demektir. Hem hayri yardımlarda hem de eğitim yardımlarında elhamdülillah, vakıflarımızın çok büyük katkısı oluyor. Büyük devlet, millet olmak böyle oluyor. İllerimizde ne kadar ileri derecede hayri işler yapılırsa hem toplum hem ülke olarak kazanırız. Biliyorum ki sizlerin de bu konuda çalışmalarınız, tecrübeleriniz var. Hayır işleri ve orada oluşan tecrübeler paylaşıldıkça artar."

Toplantının önemli bir yanının da katılımcıların tecrübelerini paylaşması olduğunu bildiren Erbaş, konuşmasının ardından katılımcıların yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat ise Türkiye Diyanet Vakfının yurt içi ve yurt dışında yürütmüş olduğu hizmetler ve projeler hakkında bilgi verdi. 

Programa, Mersin Valisi Ali İhsan Su, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve iş insanları katıldı.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 10:47
  1. Diyanet İşleri Başkanlığı
  2. Suphi Öner Öğretmenevi
  3. Türkiye Diyanet Vakfı
  4. vekalet yoluyla kurban kesim programı
  5. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat
  6. Mersin Valisi Ali İhsan Su
  7. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

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