Diyanet'e operasyonları bitmiyor! Caminin yolunu bilmeyen yalan medyasının 'tabela' iftirası da patladı!

Diyanet İşleri Başkanlığı; Sözcü, Cumhuriyet, Tele1 gibi CHP yandaşı medyanın 'Diyanet camilerden T.C.’yi kaldırıyor' iftirasını yalanladı.

Sözcü ve yandaş medyanın Diyanet iftirası

Yalan haberde zirvedeki yerini koruyan Sözcü, Cumhuriyet ve Tele1 gibi CHP yandaşı medyanın Diyanet'e yönelik karalama kampanyası devam ediyor. Cami girişindeki tabelalardan T.C. ibaresinin kaldırılacağına dair iddialarda bulunan solak medyanın iftiralarına Diyanet'ten açıklama geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, camilerin girişinde yer alan tabelalarda T.C. ibaresinin kaldırıldığına dair iddiaların doğru olmadığını açıklayarak söz konusu haberleri yalanladı.

Cami tabelalarının nasıl olacağı hususunun, Başkanlığın Tanıtım Yönergesi ve ekleri ile belirlendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Tüm Bakanlıklar ve kurumlarda logoların ve tabelaların belli bir standartta hazırlanması ile ilgili çalışmalar kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı da 18.10.2021 tarihinde yeni bir Yönerge çıkarmıştır. Bu Yönergede cami tabelalarında logo ve renk değişimi dışında yer alan yazılı bölümde hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Habere konu bazı camilerde önceden T.C. ibaresinin yer alması, mahalli görevlilerin kendiliğinden yaptığı bir işlem olup kurumun önceki yönergesinde de bu ibare yer almamaktadır. Başkanlığımız merkezi ve taşra teşkilatı temsilcilikleri olan il ve ilçe müftülüklerimizin tamamında T.C. ifadesi kullanılmaktadır. Burada bir kasıt aranması yersizdir."

İşte yalan medyasının o haberleri: