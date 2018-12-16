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Diyanet’e iftira belgelendi! Görüntüyü çarpıtmışlar

FETÖ'cülerin desteğiyle solak medya tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı’na ve Ali Erbaş’a yönelik yıpratma kampanyası bitmek bilmiyor. Son olarak "Kadın din görevlileri erkeklere vaaz veriyor" iftirasıbelgeleriyle birlikte yalanlandı. Söz konusu görüntülerdeki etkinliklerden biri ‘Aile okulu’ eğitim programından, bir diğeri 2011’de Tekirdağ Müftülüğü’nün seminerinden alınma. HDP'li Hüda Kaya’nın yer aldığı görüntüler ise DİAYDER’in 2016’daki toplantısına ait.

16 Aralık 2018 Pazar 07:26
Diyanet’e iftira belgelendi! Görüntüyü çarpıtmışlar

Gezi kalkışması, 17-25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz hain darbe girişimiyle Türkiye’yi ele geçirmeye çalışan karanlık odaklar şimdi de hedefine Diyanet İşleri Başkanlığı’nı ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı oturttu. Son yıllarda yaptığı çalışmalarla ve vakıf üzerinden yaptığı yardımlarla İslam dünyasında etkin rol üstlenen Diyanet İşleri Başkanlığı’na karşı yıpratma kampanyaları sürdürülmeye başlandı. Bu kampanyanın son halkası ise "Kadın din görevlileri erkeklere vaaz veriyor" iftirası oldu. Kadınların vaaz ettiğine ilişkin 3 farklı iftira belgeleriyle yalanlandı.

HDP’li Hüda Kaya’ydı!

Karanlık Odatv’de yer alan "Seçimlere 5 kala İslamcı Camiada Kriz" başlıkla haberde HDP’li Hüda Kaya Diyanet’te görev yapan kadın din görevlisi olarak gösterildi. Haberde kadın din görevlilerinin erkeklere vaaz verdiği iddiası ortaya atılırken fotoğraflar arasında Hüda Kaya’nın konuşma yaptığı bir fotoğraf da yer aldı. Oysa kadın din görevlisi olarak gösterilen Hüda Kaya, 2016’da çekilen fotoğrafta KHK kapsamında kapatılan DİAYDER isimli derneğin İstanbul’daki merkezinde bir konuşma yaparken görülüyor.

Fotoğraf 7 yıl öncesine ait

Diğer taraftan başka bir haber sitesine servis edilen haberlerde de, bayan il müftü yardımcılarının erkeklere vaaz ettiği ileri sürüldü. Ancak yapılan araştırmada, vaaz eden il müftü yardımcısı olarak medyaya servis edilen fotoğrafın aslında 2011 yılına ait olduğu ortaya çıktı. 2011 yılında Tekirdağ Müftülüğü’nün

din görevlilerine yönelik Aile Bürosu ile ilgili slayt eşliğinde yapılan tanıtım seminerinde çekilen fotoğraf çarpıtılarak “Kadın il müftü yardımcısı erkeklere vaaz ediyor” şeklinde medyaya servis edildi. Fotoğrafa bakıldığında “projeksiyon cihazı da” yalanı ortaya koydu.

‘Aile okulu’ programı çıktı

Diyanet’e yönelik üçüncü iftira ise İstanbul Fatih’te, erkek personele kadın görevlinin vaaz verdiğine yönelik bir başka iftira. 8 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen program Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen “Sağlıklı Birey, Mutlu Aile, Huzurlu Toplum Projesi” kapsamında düzenlenen “Aile Okulu” eğitim programı. Programa Fatih Müftülüğü’nde görev yapan hem erkek hem kadın personel katıldı. Programda personelin yanı sıra aileler de hazır bulundu. (Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 07:26
  1. Tekirdağ
  2. İstanbul
  3. Diyanet İşleri Başkanlığı
  4. Ali Erbaş
  5. Hüda Kaya

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  • şenay doğanşenay doğan16 dk önce
    peygamber efendimize ilk vahhyin gelişinde ondan korkuyu gideren haticeyi napacağız dinimizin üçte birini öğrendiğimiz aişe nolacak hudeybiyede peygamber efendimize sen kurbanını kes ve traş ol diyen ümmi seleme ne olacak peki ya rabia meryemle asiyeyi nereye koyacağız onları müslümanlara örnek gösteren allahu tealaya ne diyeceğiz kuranı napacağız allaha emanet olun
  • Phjipv HP c gibiPhjipv HP c gibi16 dk önce
    Diyanet ... kuruluş dir ... Allah beni af etsin
  • İmamİmam16 dk önce
    Nedediniz şimdi görüntüler yalan mı yani görüntü sıkıntı içeriğin ne olduğu mühim değil
  • metin p.metin p.18 dk önce
    kadın alim olur vaaz da verir.seminer de.bunun hiçbir sakncası yok.
  • Ibrahim deveciIbrahim deveci24 dk önce
    SEMINER OLUNCA HELAL MI OLUYOR
  • Aslan akbeyAslan akbey30 dk önce
    Değerli akit tv yanlışları söylediğiniz için teşekkür 3diyoruz. Yalnız diyanet mahremiyete dikkat etmiyor. Bugün toplantı bahanesiyle kadın erkek karışık seminer yalan diyanet karışık yapılan düğünlere yanlış deme hakkını kaybetmiştir. Neyin irsadini yapacak diyanet bizlere. Faiz haramdır namazı kılın iyilik yapın falan mi diyecek. Insanlara bildiklerini değil de bilmediklerini öğretmeyecek mi bu diyanet. Kendisi doğruyu yaparak bizlere örnekolmayacaksa ne gerek var diyanete. Ister aile semineri olsun ister başkaşey diyanetdiyanetahremiyete dikkat etmiyorsa kendisi evdeki kız ve erkek kardeşlerin aynı odada durmasını eleştiremez. Kendisi yetiskin erkek ve kadinlari ayni yerdr topluyirsa insanlarda diyaneti pekala eleştirir.
  • GolgeAdamGolgeAdam1 sa önce
    Niye ki! Kadin din gorevlisi vaaz veremezmi?
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