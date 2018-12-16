Diyanet’e iftira belgelendi! Görüntüyü çarpıtmışlar

Gezi kalkışması, 17-25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz hain darbe girişimiyle Türkiye’yi ele geçirmeye çalışan karanlık odaklar şimdi de hedefine Diyanet İşleri Başkanlığı’nı ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı oturttu. Son yıllarda yaptığı çalışmalarla ve vakıf üzerinden yaptığı yardımlarla İslam dünyasında etkin rol üstlenen Diyanet İşleri Başkanlığı’na karşı yıpratma kampanyaları sürdürülmeye başlandı. Bu kampanyanın son halkası ise "Kadın din görevlileri erkeklere vaaz veriyor" iftirası oldu. Kadınların vaaz ettiğine ilişkin 3 farklı iftira belgeleriyle yalanlandı.

Karanlık Odatv’de yer alan "Seçimlere 5 kala İslamcı Camiada Kriz" başlıkla haberde HDP’li Hüda Kaya Diyanet’te görev yapan kadın din görevlisi olarak gösterildi. Haberde kadın din görevlilerinin erkeklere vaaz verdiği iddiası ortaya atılırken fotoğraflar arasında Hüda Kaya’nın konuşma yaptığı bir fotoğraf da yer aldı. Oysa kadın din görevlisi olarak gösterilen Hüda Kaya, 2016’da çekilen fotoğrafta KHK kapsamında kapatılan DİAYDER isimli derneğin İstanbul’daki merkezinde bir konuşma yaparken görülüyor.

Fotoğraf 7 yıl öncesine ait

Diğer taraftan başka bir haber sitesine servis edilen haberlerde de, bayan il müftü yardımcılarının erkeklere vaaz ettiği ileri sürüldü. Ancak yapılan araştırmada, vaaz eden il müftü yardımcısı olarak medyaya servis edilen fotoğrafın aslında 2011 yılına ait olduğu ortaya çıktı. 2011 yılında Tekirdağ Müftülüğü’nün

din görevlilerine yönelik Aile Bürosu ile ilgili slayt eşliğinde yapılan tanıtım seminerinde çekilen fotoğraf çarpıtılarak “Kadın il müftü yardımcısı erkeklere vaaz ediyor” şeklinde medyaya servis edildi. Fotoğrafa bakıldığında “projeksiyon cihazı da” yalanı ortaya koydu.

‘Aile okulu’ programı çıktı

Diyanet’e yönelik üçüncü iftira ise İstanbul Fatih’te, erkek personele kadın görevlinin vaaz verdiğine yönelik bir başka iftira. 8 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen program Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen “Sağlıklı Birey, Mutlu Aile, Huzurlu Toplum Projesi” kapsamında düzenlenen “Aile Okulu” eğitim programı. Programa Fatih Müftülüğü’nde görev yapan hem erkek hem kadın personel katıldı. Programda personelin yanı sıra aileler de hazır bulundu. (Yeni Şafak)