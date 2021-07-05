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Yaşam Diyanet Yaz Kuran kursları ne zaman başlıyor?
Yaşam

Diyanet Yaz Kuran kursları ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl düzenlenecek yaz Kur'an kursları için kayıt yaptıran öğrenciler Diyanet Yaz kurslarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. 4-22 yaş grubu arasındaki çocuklar ve gençlerin katılacağı Diyanet yaz Kur'an kursları ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-07-05 19:12:00 -
Diyanet Yaz Kuran kursları ne zaman başlıyor?

Koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılının yaz aylarında Diyanet yaz Kuran kursları düzenlenememişti. Bu yıl ise Diyanet tarafından düzenlenen yaz Kuran kursları yüz yüze ve online olarak gerçekleştirilecek. Peki, Diyanet Yaz Kuran kursları ne zaman başlıyor?

Diyanet Yaz Kuran kursları ne zaman başlıyor?

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, yurt genelinde 5 Temmuz'da başlayacak Kur'an kursları kayıtları 11 Temmuz'a kadar devam edecek.

Cami, kurs veya "www.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak kayıtlara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuklar ve gençler başvurabilecek.

4-9 yaş grubu öğrencilere yüz yüze eğitim verilirken, 10-15 yaş grubundakilere yüz yüze ve çevrim içi, 16-22 yaş grubundakilere ise sadece çevrim içi eğitim verilecek.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, kurslardaki öğrencilerin her gün ateşi ölçülecek, hastalık belirtisi olanlar en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek.

Diyanet Yaz Kuran kursları ne zaman bitecek?

Yüz yüze ve çevrim içi yapılacak Kur'an kursları eğitimleri, 20 Ağustos Cuma günü sona erecek.

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