Koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılının yaz aylarında Diyanet yaz Kuran kursları düzenlenememişti. Bu yıl ise Diyanet tarafından düzenlenen yaz Kuran kursları yüz yüze ve online olarak gerçekleştirilecek. Peki, Diyanet Yaz Kuran kursları ne zaman başlıyor?

Diyanet Yaz Kuran kursları ne zaman başlıyor?

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, yurt genelinde 5 Temmuz'da başlayacak Kur'an kursları kayıtları 11 Temmuz'a kadar devam edecek.

Cami, kurs veya "www.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak kayıtlara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuklar ve gençler başvurabilecek.

4-9 yaş grubu öğrencilere yüz yüze eğitim verilirken, 10-15 yaş grubundakilere yüz yüze ve çevrim içi, 16-22 yaş grubundakilere ise sadece çevrim içi eğitim verilecek.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, kurslardaki öğrencilerin her gün ateşi ölçülecek, hastalık belirtisi olanlar en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek.

Diyanet Yaz Kuran kursları ne zaman bitecek?

Yüz yüze ve çevrim içi yapılacak Kur'an kursları eğitimleri, 20 Ağustos Cuma günü sona erecek.