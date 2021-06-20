Çocuklarını Kur’an-ı Kerim kursuna göndermek isteyen anne ve babalar, Diyanet İşleri Bakanlığı, Kur’an kursu başvurusunun ne zaman başlayacağını merak ederken, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaz Kur’an kursu başlama tarihleriyle ilgili açıklama yapıldı. Diyanet tarafından bu yıl gerçekleştirilecek Kur’an kurslarına başvuru işlemleri Pazartesi günü itibariyle başlayacağı bildirildi. İşte merak edilen haberin devamı…

Diyanet yaz Kur’an kursları ne zaman başlayacak 2021?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre başvuru işlemleri cami, kurs ya da www.diyanet.gov.tr adresinden 11 Temmuz 2021 tarihine kadar yapılabilecek. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle yaz kurslarının 5 Temmuz’da başlaması, 20 Ağustos Cuma günü sona ermesi planlanıyor.

4-9 yaş grubundaki öğrencilerin velileri, bölgelerindeki en yakın Kur’an kurslarına şahsen ya da internet sayfası üzerinden başvurabilecek.

10-15 yaş grubu öğrencilerin velileri şahsen ya da internet sitesi üzerinden başvurabilecek , bu öğrencilerde tercihlere göre yüz yüze ya da çevrimiçi eğitim söz konusu olacak. 16-22 yaş arasındaki öğrencilerin ise başvuruları sadece internet üzerinden alınacak ve eğitim süreci online gerçekleşecek.