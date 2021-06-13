Kurban Bayramı bu yıl 20 Temmuz’da olacak. Kurban Bayramı’nda kurbanlıklarını vekaleten kestirecek kişiler, bu yıl ki vekalet ücretini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelini açıkladı. İşte merak edilen haberin detayları…

Diyanet vekalet kurban fiyatları 2021 ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kurban vekalet ücretiyle ilgili olarak "Türkiye Diyanet Vakfımızca bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri, yurt içi 1125 lira, yurt dışı ise 925 lira olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımız 'www.tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden çevrim içi bağış yapabileceklerdir. Mobil bağış uygulamamız üzerinden de kurban vekaletlerini verebileceklerdir. Ayrıca il ve ilçe müftülükleri, din görevlileri, TDV ve PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı vekaletle kurban organizasyonuna katılım sağlayabileceklerdir. Bu süreçte vatandaşlarımız, 0312 4169000 numaralı telefondan arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabileceklerdir." Açıklamasında bulundu.