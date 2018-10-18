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Diyanet vatandaşa soracak! Resmi açıklamayla duyuruldu

Diyanet İşleri Başkanlığının, strateji planını, vatandaşlara sorarak belirleyeceği bildirildi.

18 Ekim 2018 Perşembe 16:42
Diyanet vatandaşa soracak! Resmi açıklamayla duyuruldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, strateji planını vatandaş görüşünü dikkate alarak anketle belirleyecek.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "www.diyanet.gov.tr" internet adresine eklenen 'Dış Paydaş Vatandaş Anketi' bölümünü tıklayanlar, Strateji Geliştirme Başkanlığına görüş ve beklentilerini yöneltebilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı bu çalışma sayesinde stratejik plan çalışmalarını katılımcılık esasına uygun sürdürülebilecek.

Vatandaşların ankette vereceği yanıtlar, sadece stratejik planlama çalışmalarında kullanılacak. 

Ankette, Diyanet İşleri Başkanlığınca geliştirilmesi istenilen hizmet ve faaliyetler soruluyor.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 16:42
  1. Diyanet İşleri Başkanlığı
  2. Strateji planı
  3. Diyanet Vatandaşa Soracak
  4. vatandaş görüşü

YORUM YAZ

  • Vahap kalyoncuVahap kalyoncu24 dk önce
    İnşallah sorarlarda birazcık ne olduğunu anlarlar ama umudum yok aynen milli eğitim gibi.
  • okkeşokkeş44 dk önce
    Ne soracak?DİB bu anketi nasıl hazırlamışbu kadar olur. sadece kendileri hazırladıkları soruları cevaplama şeklinde bir anket, böyle bir anket bile ne kadar duyarlı! olduklarını gösteriyor.ankette cevaplamak istemediğin şıkkı boş bıraksan kabul etmiyor.eleştiri ve öneri yok sadece ben soracağım işime geleni soracağım şeklinde
  • SULEYMANSULEYMAN57 dk önce
    ÇOK GÜZEL MUNASİP BİR YOL SEÇİLMİŞ.BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM KENDİ ADIMA.
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