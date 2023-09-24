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Sosyal Medya Diyanet TV'de Türkçe ezan zulmünün sona erdiği gün yaşananlar anlatıldı!
Sosyal Medya

Diyanet TV'de Türkçe ezan zulmünün sona erdiği gün yaşananlar anlatıldı!

Yeniakit Publisher
2023-09-24 23:52:00 - 2023-09-25 00:03:44

Diyanet TV canlı yayınında Türkçe ezan zulmünün sona erdiği gün yaşananlar anlatıldı.

Yayında, yıllarca devam eden Türkçe ezan zulmünün bitmesiyle din görevlilerine telgraf çekildiği, hazırlık yapmalarının istendiği belirtildi.

Ancak ilk günlerde uzun yıllardır pratik yapılıp, öğretilmediğinden Arapça ezan okuyacak imamların bulunmasında zorluk çekildiği anlatıldı.

Yayında bu hatadan ders çıkartılması gerektiği vurgulandı.

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