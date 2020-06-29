Diyanet TV frekansları | Canlı yaz Kur'an kursu dersleri saat kaçta?

Yaz Kur'an kursları bu sene koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan yapılacak. Yayınlar Diyanet TV'den yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç açıklamada, Başkanlığın sunduğu en önemli hizmetlerden birisinin bu kurslar olduğunu söyledi.

"Her yıl okulların tatil olduğu dönemlerde büyük bir aşkla, coşkuyla bir şenlik havası içerisinde camilerimizde çocuklarımızı misafir ediyor, onlara temel dini bilgileri, Kur'an-ı Kerim'i okumayı, öğrenmeyi, Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatmayı en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz." diyen Dinç, kursların ana hedef kitlesini çocukların oluşturduğunu vurguladı.

Dinç, bu yaş grubunun alınan önlemleri camilerde yerine getirmesinde zorluklar yaşamasının önüne geçmek ve çocukların sağlığını korumak için uzaktan eğitim imkanı sağlanacağını belirtti.

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Uzaktan eğitimlerin Diyanet TV aracılığıyla yapılacağını ifade eden Dinç, "29 Haziran Pazartesi günü 10.30'da ilk dersi muhterem Başkanımız Ali Erbaş verecek. Sabah 10.30-12.00 kuşağı olacak. Öğleden sonra da 17.00-19.00 saatleri arasında bir kuşağımız olacak. Diyanet TV üzerinden yayınlanacak olan dersleri takip edemeyen ya da tekrar izlemek isteyenler Diyanet TV, YouTube kanalı vasıtasıyla ilgili eğitim videolarına erişebileceklerdir" diye konuştu.

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