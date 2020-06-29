Diyanet TV frekansları | Canlı yaz Kur'an kursu dersleri saat kaçta?
Diyanet TV Digiturk kaçıncı kanal? Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, bu yıl uzaktan eğitim yöntemiyle düzenleyeceği Yaz Kur'an Kursları, 29 Haziran Pazartesi günü başlıyor. Yaz Kur’an kursu derslerini takip etmek isteyenler “Diyanet TV yayın akışı” , “Diyanet TV canlı Kuran dersi saat kaçta?” , “Diyanet TV frekans bilgileri” , “Digiturk Diyanet TV” , “D-Smart Diyanet Tv kaçıncı kanal?” sorularını araştırıyor. İşte, detaylar.
Yaz Kur'an kursları bu sene koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan yapılacak. Yayınlar Diyanet TV'den yapılacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç açıklamada, Başkanlığın sunduğu en önemli hizmetlerden birisinin bu kurslar olduğunu söyledi.
"Her yıl okulların tatil olduğu dönemlerde büyük bir aşkla, coşkuyla bir şenlik havası içerisinde camilerimizde çocuklarımızı misafir ediyor, onlara temel dini bilgileri, Kur'an-ı Kerim'i okumayı, öğrenmeyi, Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatmayı en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz." diyen Dinç, kursların ana hedef kitlesini çocukların oluşturduğunu vurguladı.
Dinç, bu yaş grubunun alınan önlemleri camilerde yerine getirmesinde zorluklar yaşamasının önüne geçmek ve çocukların sağlığını korumak için uzaktan eğitim imkanı sağlanacağını belirtti.
Diyanet TV frekansları | Canlı yaz Kur'an kursu dersleri saat kaçta?
Uzaktan eğitimlerin Diyanet TV aracılığıyla yapılacağını ifade eden Dinç, "29 Haziran Pazartesi günü 10.30'da ilk dersi muhterem Başkanımız Ali Erbaş verecek. Sabah 10.30-12.00 kuşağı olacak. Öğleden sonra da 17.00-19.00 saatleri arasında bir kuşağımız olacak. Diyanet TV üzerinden yayınlanacak olan dersleri takip edemeyen ya da tekrar izlemek isteyenler Diyanet TV, YouTube kanalı vasıtasıyla ilgili eğitim videolarına erişebileceklerdir" diye konuştu.