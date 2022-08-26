Diyanet STK’larından tepki

Tepkisini Akit aracılığıyla dile getiren Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, şunları söyledi: “Sapkın yaşam tarzını, çıplaklığını topluma ifşa etmeyi kendine vazife edinmiş, şarkıcılığı ile konuşulmayan bir şahsın İmam Hatip camiası ile ilgili hadsiz ifadelerini, iftira ve hakaret içeren ithamlarını aynen kendine iade ediyoruz. Gülşen’i ve konuşmayı yaptığı ortamdaki destekçilerini, şakşakçılarını şiddetle kınıyoruz. Böyle bir yaklaşım son derece sakıncalı ve yanlıştır. Türkiye’nin yalnızca eğitim tarihi açısından değil, siyasi ve sosyal tarihi açısından da kendine mahsus bir konum elde eden İmam Hatip Okulları halk düzeyindeki beklentilere cevap vermiş ve saygınlığını her zaman korumuştur. Son olarak bu sözde şarkıcı hakkında gerekli hukuki süreci başlattık.”

Sinir uçlarımızla oynuyor

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal da, şunları ifade etti: “Sanatçı içinde yaşadığı toplumun biriktirdiği kültür, eğitim, ahlak, örf ve adetlerinin oluşturduğu hazinesini özümseyerek sanatını icra eder. Kendi insanına ve değerlerine uymayan, yakışmayan, yok sayan, karşı gelen ve hatta küçümseyerek hakaret eden bir anlayışla hizmet edemez. Sözde şarkıcı olan kişinin, anlaşılan o ki bir kaos ve karmaşa çıkarmak için, hiç ilgisi olmadığı bir ortamda, ahlak dışı bir anlayışla İmam Hatip Okullarını diline dolaması anlaşılır değildir. O sözde şarkıcı hangi toplumda yaşadığını anlayamamış ve algılayamamıştır. Akıl sağlığı yerinde olmayarak değil de bilerek bir açıklama ise, niyeti kötüdür, karanlıktır. Amacı ise toplumun sinir uçlarıyla oynamaktır.”

Meydanı boş bırakmamak lazım

Gülşen hakkında hem şahsı hem de sendika adına suç duyurusunda bulunduğunu belirten Diyanet-Birlik Sen Genel Başkanı Kenan Ak ise, şunları söyledi: “Dini değerlerimize alçakta saldıran, kendisine çıplaklığı hayat tarzı olarak seçen bu kadınla ilgili Ankara Batı Adliyesine dilekçemizi verdik. Türkiye’de sanatçıyım, şarkıcıyım diye ortaya çıkan birçok insan sürekli dini değerlerimize saldırarak kendisini toplumda alkışlatmaya çalışıyor. Ne yazık ki bunları destekleyen insanlar da var. İmam Hatip camiasını sapıklıkla suçlayan bu kadının sözleri toplumu derinden sarsmıştır. Bu kirli zihniyete karşı meydanı boş bırakmamak lazım.”