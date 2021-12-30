Bir dönemin hayali gerçekleşiyor

28 Şubat dönemi sonrası hayal gibi görünen Kur'an kursu eğitimleri AK Parti döneminde birer birer gerçekleşiyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP ile birlik olup, "AK Parti İslam'a zarar veriyor" söylemi ile söylem geliştirmesinin aksine, Türkiye'de Kuran öğrenimi, 4-6 yaşlardaki çocuklarımız için de artık mümkün olacak.

28 Şubat sürecinde, 14 yaşından küçüklere Kuran öğretilmesi yasaktı. Ortaokul bitirmeyenlerin Kuran kursuna gitmesinin yasaklanması ile tüm 14 yaşından küçüklerin Kuran öğrenmelerinin engllendiği uygulama AK Parti iktidarı döneminde kaldırılmıştı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 4-6 yaş Kur'an kurslarının önemini vurgulayarak, Hz. Peygamber'in, 7 yaşına gelinceye kadar çocuklara değerlerin, temel dini vecibelerinin öğretilmesini buyurduğunu belirtti.

Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Peygamberimiz çocuklarımıza 7 yaşına kadar sevginin, saygının, doğruluğun güzelliğini; yalanın, iftiranın kötülüğünü; değerlerimizi, abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır gibi temel dini vecibeleri öğretmemizi istiyor. 4-6 yaş Kur'an kurslarımızda bunun eğitimini veriyoruz."