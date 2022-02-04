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Aktüel Diyanet-Sen’den “Din ve Toplum“ temalı fotoğraf sergisi!
Aktüel

Diyanet-Sen’den “Din ve Toplum“ temalı fotoğraf sergisi!

Geçtiğimiz 13 Ocak tarihinde Diyanet-Sen genel merkez yönetim kurulunda yapılan toplantının ardından Diyanet-Sen Genel Başkanı seçilen Ali Yıldız, “Her anın bir hikayesi vardır. Fotoğraf, geçmekte olan gerçek anın yakalanmasıdır” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 15:29:00 -
Diyanet-Sen’den “Din ve Toplum“ temalı fotoğraf sergisi!

YENİ AKİT  ANKARA

Diyanet-Sen Genel Başkanı seçilen Ali Yıldız, resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Diyanet-Sen Genel Başkanı seçilen Ali Yıldız, “Her anın bir hikâyesi vardır. Fotoğraf, geçmekte olan gerçek anın yakalanmasıdır. Malatya’da Diyanet-Sen olarak ikincisini organize ettiğimiz ‘Din ve Toplum’ temalı fotoğraf sergi açılışımızı gerçekleştirdik” diye konuşu.

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