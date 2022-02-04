Diyanet-Sen’den “Din ve Toplum“ temalı fotoğraf sergisi!
Geçtiğimiz 13 Ocak tarihinde Diyanet-Sen genel merkez yönetim kurulunda yapılan toplantının ardından Diyanet-Sen Genel Başkanı seçilen Ali Yıldız, “Her anın bir hikayesi vardır. Fotoğraf, geçmekte olan gerçek anın yakalanmasıdır” dedi.
YENİ AKİT ANKARA
Diyanet-Sen Genel Başkanı seçilen Ali Yıldız, resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Diyanet-Sen Genel Başkanı seçilen Ali Yıldız, “Her anın bir hikâyesi vardır. Fotoğraf, geçmekte olan gerçek anın yakalanmasıdır. Malatya’da Diyanet-Sen olarak ikincisini organize ettiğimiz ‘Din ve Toplum’ temalı fotoğraf sergi açılışımızı gerçekleştirdik” diye konuşu.