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Gündem Diyanet-Sen'den "cami gideri" çağrısı! "Devlet tarafından karşılanmalı"
Gündem

Diyanet-Sen'den "cami gideri" çağrısı! "Devlet tarafından karşılanmalı"

İLKHA'ya konuşan Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, camilerin elektrik faturalarının genel bütçeden karşılanması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 19:50:00 - 2022-11-04 20:16:42
Diyanet-Sen'den "cami gideri" çağrısı! "Devlet tarafından karşılanmalı"

 Yeniakit.com.tr 

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sürerken, camilerin ısıtma ve soğutma giderlerinin devlet tarafından karşılanması gerektiği çağrısında bulundu.

Camilerin aydınlatma giderlerinin devlet tarafından karşılandığını belirten Başkan Yıldız, "Diyanet-Sen olarak talebimiz, aynı aydınlatmada olduğu gibi camilerimizin ısıtma ve soğutma giderlerinin de devletimiz tarafından karşılanması ve bu konuda ülkemizin çeşitli bölgelerinde oluşan mağduriyetlerin giderilmesidir." dedi.

Başkan Ali Yıldız, şöyle devam etti:

Sanki hükümet cami elektriklerini kesiyormuş gibi camileri karanlığa boğuyormuş gibi bir takım art niyetli insanların da oluşturmaya çalıştığı algıların bu anlamda yıkılarak bir rahatlama oluşturacağını ve bu konudaki taleplerimizi de tüm yetkililerimize, başkanlığımıza ve hükümetin yetkililerine de iletiyoruz.

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