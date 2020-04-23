Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar’dan Ramazan mesajı

Ramazan ayının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, “Rabbimizin bizlere büyük bir lütfu olan bu güzel ve özel zaman dilimini fırsat bilerek tüm insanlığın korona musibetinden kurtulması için en içten ve samimi duygularımızla dua edelim” dedi.

Orucun ve bütün ibadetlerin amacı ahlaklı insan yetiştirmek olduğunu belirten Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, mesajında “Kıldığımız namaz bizi kötülüklerden korumuyorsa bir takım ritüel hareketlerden öte gitmez, Hac ibadeti ümmet bilincini oluşturmuyorsa, tevhidi anlamamıza yardımcı olmuyorsa ziyaretten öte gitmez, Ramazan nimete şükretmeyi, açın halinden anlamayı paylaşmayı getirmiyorsa aç kalmaktan diyet yapmaktan öte gitmez. Bütün ibadetlerin ruhunu yakalamaya Allah’a kul olmaya güzel ahlak sahibi olmaya çalışarak Ramazan-ı şerifi değerlendirelim.” açıklamasında bulundu.

Ramazanın yenilenme mevsimi olduğunu bildiren Bayraktutar, Ramazan’ın bütün yıl boyunca bunalan, daralan gönüllere ferahlık getirdiğini söyleyerek, “Asırlar öncesinden bizlere gönderilen Kur’an mesajını bir kez daha anlamaya çalışma vaktidir. Sadece midemize değil, sözümüze, gözümüze, gönlümüze, aklımıza bütün benliğimize sahip çıkma oruç tutturma vaktidir. Başta kendimiz olmak üzere ailemize, sevdiklerimize, toplumumuza yenilenme fırsatı verir. Ramazan’ın bu güzel atmosferini iyi değerlendirmek gerekir. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona salgını nedeni ile hassas bir süreç geçiriyoruz ve hepimiz bu sürecin gerektirdiği tedbirleri almak devletimizin aldığı tedbirlere de uyma konusunda gerekeni yapmalıyız. Evlerde kaldığımız bu günlerde sabır ve irade ile evlerimizi mescitlere çevirelim. Ailemizle birlikte namazlarımızı kılmaya özen gösterelim. Karamsarlık, korku ve endişeye kapılmadan, umudumuzu ve direncimizi kaybetmeden içten ve samimi duygularla tüm insanlığın bu musibetten bir an önce kurtulması için dua edelim. Bu duygu ve düşüncelerle, tekrar gelişiyle gönüllerimizi aydınlatan rahmet ve bereket iklimi Ramazan ayının; kalplerimize huzur, hanelerimize bereket, ailemize, ülkemize ve İslâm âlemine hayırlar getirerek yeryüzünün selamet ve sekinetine, bütün insanlığın huzuru ve iyiliğine vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadesini kullandı.